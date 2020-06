Terzo tempo, cast nuovo programma Rai con Convertini e Anna Falchi

Cast Terzo tempo, svelati gli inviati di Beppe Convertini e Anna Falchi

Come forse saprete, su Rai Uno partirà un nuovo programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi: parliamo di Terzo tempo che sarà incentrato sulla terza età e che rappresenta una grande scommessa per i due conduttori. Il cast della trasmissione oggi si arricchisce di tre nomi importanti, quelli di Barbara De Palma, di cui si era già parlato nei giorni scorsi; Carolina Rey, conduttrice di Un palco per due e La settima porta; infine Paolo Notari, giornalista che abbiamo conosciuto come inviato e consulente di Unomattina, La vita in diretta, Agorà e Sereno variabile. Anche se non c’è ancora l’ufficialità il cast di Terzo tempo dovrebbe essere proprio questo, visto che le indiscrezioni vengono direttamente da un’anteprima Blogo in cui si mostra poca incertezza. Il ruolo degli inviati tra l’altro sarà decisamente importante poiché da loro dipenderà il successo della narrazione delle storie dei protagonisti.

Terzo tempo, il ruolo degli inviati nel nuovo programma di Rai Uno

In diretta da Roma, gli inviati saranno infatti coinvolti in prima persona nel racconto delle storie che poi saranno discusse dai conduttori in studio: saranno insomma dei narratori esterni con delle funzioni ben precise da cui potrà dipendere gran parte del dibattito che si svilupperà con in seguito. Ecco perché sono stati scelti tre bei nomi, e sarà curioso vederli all’opera a partire da lunedì 29 giugno, quando alle 10 partirà la trasmissione. Ricordiamo per di più che si tratta di un programma importante sia per Beppe Convertini sia per Anna Falchi, chiamati ad esaltare gli aspetti più belli della terza età attraverso il racconto di imprese, decisioni importanti e non solo.

Convertini e Anna Falchi alla guida di Terzo tempo, le anticipazioni sulla trasmissione Rai

Convertini infatti si prepara a una nuova avventura professionale dopo il successo ottenuto con Linea Verde – che subirà non pochi cambiamenti quest’anno – mentre Anna Falchi tornerà sulle scene dopo un po’ di anni di assenza: si tratta nel primo caso dell’opportunità di confermare il proprio talento, nel secondo di farsi notare, diciamo così, per eventuali e più ambiziosi progetti futuri. Non abbiamo molti dubbi sull’adeguatezza delle scelte fatte perché i due conduttori almeno in apparenza sembrano funzionare insieme e paiono perfetti per il daytime estivo. Sperando di non essere smentiti dai fatti vi ricordiamo che ogni mattina Terzo tempo sarà preceduto da Unomattina.