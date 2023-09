Terremoto Napoli, paura a Reazione a Catena: il racconto di Liorni

Oggi, giovedì 7 settembre, intorno alle 19 e 45, è stata avvertita una forte scossa di terremoto a Napoli. Precisamente, l’osservatorio Vesuviano l’ha localizzato nella zona dei Campi Flegrei, nei pressi di Agnano – Astroni. Tuttavia, è stata avvertita anche nei Paesi Vesuviani, tra cui Portici e San Giorgio a Cremano, ma anche nelle città dell’area flegrea, ovvero Pozzuoli e Quarto. A quanto pare, la magnitudo registrata è stata di 2,5 e l’epicentro è stato a una profondità di 1,7 chilometri. Il sisma è durato diversi secondi ed è stato sentito da tantissime persone, che hanno riportato sui social le proprie esperienze. Tra questi, troviamo anche la testimonianza di Marco Liorni, il conduttore di Reazione a Catena, che si trovava nella città campana proprio per registrare Reazione a catena.

Proprio in quel momento, infatti, Liorni era impegnato in studio nella registrazione di una puntata del fortunato quiz preserale di Rai 1. Per questo, il presentatore ha voluto raccontare quanto accaduto scrivendo un messaggio sul suo profilo Twitter, spiegando che i presenti in studio hanno avvertito la scossa ma fortunatamente non c’è stato nessun ferito e tutti sono riusciti a non farsi prendere dal panico. “Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”, ha scritto Marco Liorni in un tweet, al quale sono seguiti moltissimi commenti da parte degli utenti di Twitter, preoccupati per la situazione ma anche rassicurati dalle parole del conduttore.

Terremoto durante la diretta del TgR Campania

Reazione a Catena non è stato l’unico programma interrotto dal sisma. Difatti, in quel momento, anche un altro programma stava essendo registrato nella città di Napoli proprio durante la scossa di terremoto. Alle 19 e 45, infatti, il giornalista Alessandro Di Liegro stava conducendo l’appuntamento giornaliero del Tgr Campania, quando ad un certo punto si è dovuto fermare a causa del sisma. Con la voce chiaramente preoccupata, si è scusato con i telespettatori per l’interruzione del telegiornale e ha invitato tutti a mantenere la calma e stare tranquilli. Dopo pochi secondi, poi, Di Liegro ha ripreso la trasmissione senza farsi prendere dal panico e ha rilanciato il servizio presentato prima dell’accaduto.