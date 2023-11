Terra Amara, Zuleyha perde il bambino dopo l’incidente?

Terra Amara, Zuleyha perde il bambino?

Cosa ne sarà di Zuleyha nelle prossime puntate di Terra Amara: la donna perde forse il suo bambino? Attimi di panico in corso nelle puntate della celebre soap turca a seguito del tragico incidente stradale che ha coinvolto Zuleyha. Quest’ultima, intenta a raggiungere il proprio medico, perde all’improvviso il controllo della sua auto, andando così a scontrarsi contro un albero lungo la strada.

A trovarla ferita e quasi priva di sensi è proprio Umit, sua acerrima nemica che si stava giusto recando da lei per dirle tutta la verità sul tradimento di Demir. Lungo il tragitto, tuttavia, Umit si imbatte proprio nell’auto della donna andata fuori strada.

Sebbene in un primo momento sembri pronta andarsene e lasciarla lì, Umit è pur sempre una dottoressa. Spinta quindi dal suo dovere da medico, alla fine decide di chiedere aiuto ad alcuni passanti per accompagnare la ragazza in ospedale. Una volta arrivata in struttura, Zuleyha è subito sottoposta a un delicato intervento che le causerà, tuttavia, una brutta sorpresa.

Zuleyha muore in Terra Amara?

Nel corso della puntata di Terra Amara in onda giovedì 23 novembre 2023 scopriamo finalmente le sorti della nostra Zuleyha, protagonista assoluta di Bir Zamanlar Çukurova, nel titolo originale. I fan della soap conoscono bene l’imprevedibilità della trama, quella che molto spesso li ha costretti a dire addio ad amati personaggi scomparsi per sempre, come nel caso di Yilmaz. Questo triste destino è forse in arrivo anche per Zulyeha?

Le anticipazioni turche ci svelano che seguono ore di paura e apprensione prima di scoprire finalmente che Zuleyha supera indenne l’intervento, e quindi non muore. Tuttavia, non ci sono solo belle notizie, dato che al suo risveglio la giovane donna scopre di aver perso il terzo figlio che aspettava.

Questa è certamente una notizia sconvolgente quanto inaspettata, pronta a far precipitare nella disperazione più grande la nostra Zuleyha. Come prenderà più tardi Demir la notizia? Ma soprattuto, la farà pagare ai colpevoli?

Da una prima ricostruzione dell’incidente, infatti, sembrerebbe che qualcuno abbia manomesso i freni dell’auto della donna. Per questo motivo le accuse cadranno tutte su Fikret che, in realtà, è completamente estraneo ai fatti. Dunque, chi ha causato l’incidente di Zuleyha? In attesa di scoprirlo, possiamo solo tirare un sospiro di sollievo con la bella notizia che Zuleyha non muore in Terra Amara, almeno non dopo questo incidente.