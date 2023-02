Terra Amara, dramma: attrice e figlia morte nel terremoto in Turchia

È morta Emel Atici, attrice della soap turca “Terra Amara”, che in Italia va in onda su Canale 5 dal 2022. La donna è stata trovata insieme alla figlia, Püryan, sotto le macerie della loro casa. Le due sono state riconosciute tra le oltre 40.000 vittime del terremoto in Turchia. Secondo i media turchi, madre e figlia si trovavano molto vicine all’epicentro del terremoto. Esattamente, nella provincia di Adana, nel sud del Paese, una delle aree più colpite dal terremoto. A divulgare la notizia è stato il produttore della serie in cui Emel Atici interpretava il personaggio di Sermin. La casa di produzione della fiction ha postato sui social il seguente messaggio, in cui annunciava la scomparsa dell’attrice a soli 52 anni:

Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia, Püryan. La preziosa attrice della nostra serie tv “Cukurova”. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari.

Atici ha studiato presso la Facoltà di Teatro dell’Università Cukurova, nella città di Adana. Oltre all’amore per i romanzi, l’attrice era anche molto brava sul palcoscenico. Una volta stabilitasi nella città in cui viveva, ha iniziato a lavorare al Teatro di Stato di Adana, che le ha dato l’opportunità di conquistare un pubblico anche lontano dallo schermo. Negli ultimi anni, ha iniziato a guadagnare notorietà dopo la sua partecipazione nella serie “Bir Zamanlar Çukurova” (Terra Amara).

Nella soap, Emel interpretava una delle donne più ricche di Çukurova, una delle regioni attualmente brutalmente colpite dal terremoto. La fiction si basa sulla storia di Züleyha e Yilmaz, due giovani che hanno dovuto interrompere la loro relazione per fuggire a Istanbul a causa di un misterioso omicidio. È qui che compare il personaggio di Emel, una donna potente, presente in vari affari dell’alta società turca. La sua vita si intersecava intrinsecamente con quelle dei personaggi principali.

Terra amara è una serie televisiva turca composta da 423 puntate suddivise in quattro stagioni, trasmesso su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022. La fiction è ambientata nella Turchia degli anni ’70, più precisamente tra Istanbul e Çukurova (in provincia di Adana). In Italia, la prima puntata in assoluto di Terra Amara è stata trasmessa lunedì 4 luglio 2022. Attualmente, la soap va in onda alle 14:10 su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Il sabato, invece, cambia orario e passa alle 14:30.