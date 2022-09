Terra Amara sospesa: svelato quando torna in onda la soap

Terra Amara non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal prossimo 19 settembre 2022. Lunedì prossimo torna Uomini e Donne a far compagnia al pubblico e, per questo motivo, Mediaset ha cambiato la programmazione delle soap opera. A farne le spese è la telenovela turca con protagonisti Züleyha, Yilmaz e Demir. Una vera e propria doccia fredda per i telespettatori, che in questi mesi si sono appassionati alle vicende di questo triangolo amoroso. A confermare questo sono stati i dati degli ascolti televisivi, decisamente soddisfacenti. Con uno share che varia tra il 23% e il 25%, ha tenuto incollati al piccolo schermo circa 2 milioni di telespettatori in questi mesi!

Nonostante questo, Mediaset ha deciso comunque di sospendere le puntate da lunedì 19. Ma quando tornerà Terra Amara su Canale 5? Questa la domanda che i fan più delusi si stanno ponendo sulla soap opera turca. A dare una risposta concreta ai dubbi ci pensa Super Guida Tv. Il portale fa sapere di avere una succosa notizia in anteprima riguardante la telenovela: è stata semplicemente rimandata. A quando? “A breve” dovrebbe tornare in onda prendendo definitivamente il posto di Una Vita.

Com’è ormai noto, la soap opera di Acacias 38 è stata chiusa in Spagna. Infatti, i telespettatori spagnoli hanno già detto addio alle vicende legate ai protagonisti del ricco quartiere. Tra qualche settimana toccherà anche al pubblico di Canale 5 salutare per sempre la soap opera. Subito dopo la puntata finale di Una Vita, che tra circa un mese dovrebbe chiudere in Italia! Dunque, Terra Amara tornerà in onda tra circa quattro settimane, si può dire.

Nuova programmazione soap di Canale 5 con Uomini e Donne

L’autunno riaccoglie il noto dating show di Maria De Filippi. E mentre in studio si registrano le prime puntate di questa nuova edizione, Canale 5 cambia programmazione delle soap opera. Alle ore 13.45 continuerà a far compagnia ai telespettatori Beautiful, seguito alle 14.10 da Una Vita. Dopo di che, ci sarà il solito appuntamento con Uomini e Donne, precisamente alle 14.45. Alle 16.10, il dating show lascerà spazio alla striscia quotidiana di Amici di Maria De Filippi. A fare da traino a Barbara d’Urso sarà Un altro domani, la cui puntata prenderà inizio alle 16.40. Infine, sempre alle 17.25 ci sarà Pomeriggio Cinque.