Terra Amara boom: sbarco in prima serata su Canale 5, le date

Terra Amara sbarcherà in prima serata da settembre, ma Mediaset non ha dato alcun annuncio durante la presentazione dei palinsesti.

Le soap opera rappresentano un’importante freccia all’arco di Mediaset. Freccia che, però, durante la presentazione dei palinsesti a Cologno Monzese si è deciso di non scagliare. Nonostante il poter contare su prodotti lunghi e dal target definito sia un vantaggio per Canale 5 in termini di competizione, per quale motivo le soap non sono state nominate durante la suddetta presentazione? E soprattutto, perché non si è detto nulla sul previsto sbarco di Terra Amara in prima serata?

Terra Amara in prima serata: cosi Mediaset fronteggia la Rai

Come riportato da DavideMaggio.it, Terra Amara andrà in onda domenica in prima serata, a partire da settembre. Dopo i buoni ascolti ottenuti nel daytime, la soap turca sbarca nella fascia oraria più prestigiosa del palinsesto Mediaset. Questa la carta giocata dall’emittente milanese per cercare di contrastare il calcio e la serialità Rai. Terra Amara, inoltre, a differenza dei prodotto spagnoli, non è considerabile una soap da daytime, bensì un prime time lungo con specifici modelli produttivi e narrativi, oltre che con budget differenti.

La decisione dei vertici arriverebbe dopo aver attribuito alla collocazione de Il Segreto in prima serata le colpe per il crollo della fiction. È bene ribadire, tuttavia, come, negli ultimi anni, nessuna fiction Mediaset abbia eguagliato quei 4.857.000 spettatori fatti registrare, nel 2015, dalla soap e dalle storie di Puente Viejo. Allora fu record di share in prime time, con il 20.36%.

Il ruolo delle soap su Mediaset

Al momento, le reti Mediaset stanno proponendo diverse ore al giorno di soap opera. Spesso e volentieri, però, si rivelano essere i programmi più seguiti tra i vari canali dell’emittente milanese. Oltre a raccogliere buoni ascolti, le soap sbancano in streaming, senza contare la loro capacità di essere traino per programmi importanti quali Verissimo.

Quando Terra Amara venne sostituito con Anna Tatangelo

Terra Amara, giusto poche settimane fa, era stata al centro di una sostituzione poco gradita dagli utenti. Lo spazio del sabato pomeriggio, appartenente inizialmente al prodotto turco, era stato assegnato a Scene da un matrimonio 3, programma condotto da Anna Tatangelo. Nonostante le polemiche sui social da parte degli spettatori, non fu chiaro per quale motivo si andò a sostituire un programma garante di una certa soglia di ascolti con uno che, invece, in termini di share faceva fatica.