Scene da un matrimonio 3, esordio amaro per Tatangelo: proteste

Mediaset sembrerebbe nuovamente al centro di critiche e proteste. Dopo il recente errore con Caduta Libera, con le puntate andate in onda anticipatamente su Mediaset Extra, un nuovo accaduto avrebbe scatenato un certo fastidio negli spettatori. Al centro di questa vicenda ci sarebbero Terra amara, noto serial televisivo turco, e Scene da un matrimonio, programma condotto per il terzo anno consecutivo da Anna Tatangelo.

Scene da un matrimonio al posto di Terra amara: è polemica

Mediaset ha deciso di interrompere Terra amara, nonostante i buoni ascolti riscontrati. Il serial, in onda su Canale 5, è stato sostituito, nella fascia pomeridiana di sabato, da Scene da un matrimonio, programma televisivo condotto da Anna Tatangelo. Non tutti gli spettatori, però, sembrerebbero aver gradito la scelta compiuta dall’emittente.

Diversi utenti, infatti, si sarebbero riversati sui social, criticando la scelta di togliere Terra amara, il sabato pomeriggio su Canale 5, per fare spazio ad un programma che ha faticato a riscontrare successo e, tra l’altro, in calo in termini di ascolti, come dimostrano i dati delle sue due precedenti edizioni. L’edizione del 2021, ad esempio, aveva totalizzato, in media, il 13,22% di share. L’edizione dello scorso anno, invece, non era andata oltre il 10,42%, dimostrando un calo rispetto alla precedente.

Non è chiaro cosa abbia spinto Mediaset a sostituire un serial come Terra amara, in grado di arrivare anche oltre il 22% medio di share con un programma che, nelle sue ultime due edizioni, ha totalizzato poco più della metà. Da quel che si legge sui social, la decisione non è stata gradita dagli utenti, manifestando fastidio ed ironizzando sull’insolita decisione di Mediaset.

Scene da un matrimonio: storia di un programma che stenta a decollare

Scene da un matrimonio era tornato sugli schermi televisivi di Mediaset nel 2012, dopo sedici anni dall’ultima volta. A condurre vi era sempre Davide Mengacci, al timone anche durante le edizioni degli anni novanta. Dopo averne guidate altre due, rispettivamente nel 2012 e nel 2015, il programma era stato sospeso per altri sei anni, riprendendo solo nel 2021, stavolta con Anna Tatangelo alla conduzione.

Per il terzo anno consecutivo, Scene da un matrimonio sarà condotto da Anna Tatangelo. La prima puntata dell’edizione 2023, datata 24 giugno, è stata accompagnata da numerose polemiche, alimentate da quegli spettatori che avrebbero preferito continuare a vedere, al suo posto, il serial Terra amara.