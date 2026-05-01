Terminata l’indagine di Endemol sull’operato di Alfonso Signorini al Grande Fratello: cosa è emerso

Che cosa è emerso dall’indagine interna avviata da Endemol Shine Italia in merito all’operato di Alfonso Signorini? Ad aggiornare sul caso è stato Leonardo Pasquinelli, Ceo della società che produce il Grande Fratello Vip. Dopo che Fabrizio Corona ha fatto scoppiare lo scandalo sul giornalista, accusandolo di pretendere favori intimi da alcuni aspiranti concorrenti in cambio della promessa di farli entrare nel reality, Endemol aveva fatto sapere che, attraverso un’inchiesta interna, si sarebbe impegnata a fare totale chiarezza sull’agire del conduttore in riferimento ai casting. Ebbene, l’indagine si è conclusa e, a detta di Pasquinelli, non sarebbero stati rilevati comportamenti non in linea con le politiche aziendali sulla composizione dei cast.

Indagine di Endemol su Alfonso Signorini: che cosa è trapelato

“Quando è scoppiato il caos mediatico è stata doverosamente avviata un’indagine interna che ha fatto emergere la piena regolarità dei casting realizzati ai concorrenti del GF. Tutti i concorrenti sono stati scelti perché ritenuti idonei al programma”, ha dichiarato Pasquinelli, intervistato da Fanpage, quando gli è stato domandato che esito abbia avuto l’inchiesta su Signorini. Dunque, almeno dal punto di vista della casa di produzione, l’ex conduttore del reality più spiato d’Italia avrebbe sempre operato senza favoritismi.

Le lodi a Ilary Blasi di Endemol e il futuro del Grande Fratello

Il Ceo di Endemol non ha aggiunto altro su Signorini. Ha invece tessuto le lodi di Ilary Blasi, che ha sostituito l’ex direttore di Chi, definendola una “leader pazzesca”. Encomi anche per le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici che “sono perfette, ognuna nel suo ruolo”. Indirettamente Pasquinelli ha lasciato intendere di aver apprezzato l’avvicendamento Signorini-Blasi, affermando che l’edizione “Vip” in corso “ha riportato allegria e dinamiche pulite” e aggiungendo che la reputazione del programma ne ha giovato.

“Oggi l’80% del sentiment sui social è positivo, un’inversione di tendenza impressionante”, ha rimarcato. Come si diceva, nessuna menzione esplicita ai GF di Signorini. Parlare però di dinamiche pulite e di allegria ritrovata non è certo un complimento per il predecessore di Ilary Blasi. Nel corso dell’intervista a Fanpage, il dirigente di Endemol ha anche assicurato che il reality continuerà a essere trasmesso su Canale 5 anche nei prossimi anni.

Si era parlato nei mesi scorsi della eventualità che Mediaset mandasse in pensione lo show. Pasquinelli invece ha raccontato una versione totalmente differente, rendendo anche noto che Endemol e il Biscione, proprio in questi giorni, stanno rinnovando la partnership per la produzione della trasmissione.

Sulla voce che sostiene che Canale 5 vorrebbe in futuro smarcarsi sempre di più dai reality, il Ceo di Endemol ha spiegato che la situazione è diversa, evidenziando che la rete ammiraglia sta articolando l’offerta per il pubblico in modo più ampio e che i reality continueranno a fare parte del palinsesto anche nei prossimi anni.