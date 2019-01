Teresanna Pugliese sul set, nuovo progetto per l’ex tronista: “Vi svelerò qualcosa”

Teresanna Pugliese entusiasta sul set: il nuovo progetto dell’ex tronista

Nella giornata di ieri Teresanna Pugliese ha postato su Instagram diverse storie mentre era su un set. Di un film? Una fiction? Dai primi dettagli emersi pare si tratti di un videoclip musicale. Ha cominciato a girare ieri pomeriggio, almeno nella giornata di ieri. Nel primo pomeriggio infatti ha iniziato a postare le fotografie dal set, che si trovava nel centro di Napoli. Poi ha pubblicato la foto di una stanza e con questa ha cominciato ad aggiungere qualche dettaglio in più. Non ha spiegato proprio tutto, per questoha promesso ai fan che in questi giorni parlerà un po’ meglio di questo nuovo progetto di lavoro.

Teresanna Pugliese su Instagram parla di novità: “Ovviamente vi svelerò qualcosa”

Sulla foto in questione, comunque, si leggono gli hashtag “#workinprogress” e “#newvideoclip”, poi più in grande ci sono scritti Napoli e “Nanà”, chissà magari questo potrebbe essere il titolo della canzone. Possiamo solo avanzare ipotesi per il momento, fino a quando l’opinionista di Pomeriggio Cinque non aggiungerà particolari in più. Tra le persone che ha taggato ci sono anche gli artisti Sal Da Vinci e Renato Zero. A fine giornata, Teresanna non ha mancato di condividere con i fan l’entusiasmo della giornata trascorsa sul set: “Gli artisti fantastici, gli attori, tutto fantastico. Scenografie, posti, luoghi tutto. E ovviamente vi svelerò qualcosa tra domani e dopodomani. Anzi più dopodomani. […] Chissà cosa uscirà”. Non sarebbe la prima volta che Teresanna è protagonista di un videoclip, per cui per lei si tratta di un ritorno sul set e non di un esordio.

Teresanna Pugliese sul set di un nuovo videoclip?

L’ex tronista, famosa anche per la sua capacità di reagire alle critiche, pare abbia terminato di girare verso mezzanotte o poco più, come ha fatto sapere tramite il social network. Un’ultima curiosità? Ha postato una foto insieme a due attori che qualcuno ricorderà bene da bambini per essere stati protagonisti del film Io speriamo che me la cavo. Si tratta di Adriano Pantaleo e Ciro Esposito. Ci saranno anche loro insieme a Teresanna Pugliese in questo nuovo progetto? Magari sì! In ogni caso, ne sapremo di più nelle prossime ore, come ha promesso!