Teresanna Pugliese e le critiche all’abito da sposa: “Mi sono espressa con eleganza”

Teresanna Pugliese risponde alle critiche al suo abito da sposa

A Pomeriggio 5 oggi si è parlato di matrimonio e c’era ospite Teresanna Pugliese. Il suo abito da sposa è stato molto criticato. Per ciò che abbiamo conosciuto di lei a Uomini e Donne potevamo immaginare che le critiche e gli insulti non l’avrebbero colpita particolarmente. E infatti così è stato. L’ex tronista ha parlato della realizzazione del suo abito da sposa, di cui va molto fiera bisogna dire. Barbara d’Urso ha mandato in onda le immagini del suo matrimonio e lei non ha potuto fare a meno di emozionarsi. Tutto è andato secondo i suoi piani, è questo ciò che importa. Le critiche all’abito da sposa? Se le aspettava, forse.

Teresanna Pugliese si è ispirata a Lady D per il suo abito da sposa

Teresanna si è disegnata da sola l’abito che a fine settembre ha fatto esplodere la polemica. Oggi ha aggiunto di essersi ispirata a Lady Diana: “Nei mesi cercavo dettagli che mi colpissero, il mio abito include dettagli che mi hanno colpito. Con il tessuto mi sono legata un po’ all’abito di Lady Diana, tra seta e taffetà. L’abito è stato molto criticato. Lo shorts sotto all’abito come Chiara Ferragni? L’abito si apre, ha lo spacco. Era l’unica soluzione”. In sua difesa è intervenuta anche Maria Monsè: “Siccome lei si è improvvisata stilista e anch’io ho fatto lo stesso con mia figlia Perla, allora siamo state criticate. Quando uno si lancia con passione riceve critiche”. A queste parole Teresanna ha aggiunto: “Il mio abito non è altro che la rappresentazione di quello che io sono. Il pubblico si aspetta l’abito a principessa o l’abito a sirena. Non c’è una via di mezzo. Non danno la possibilità di esprimersi. Io almeno mi sono espressa con eleganza“.

Pomeriggio 5, Teresanna difende il suo matrimonio

Anche il marito di Teresanna è stato criticato dai presenti in studio a Pomeriggio 5, perché era vestito di bianco. Tonon ha detto che “era un pugno in un occhio”. Lo sposo in bianco non piace a tutti, va riconosciuto. L’importante è che piacesse alla sposa: “Mio marito porta l’abito scuro tutti i giorni e in qualche modo lui voleva essere diverso. E poi io me lo sono immaginato in bianco, non so perché”.