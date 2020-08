Teresanna Pugliese difende Briatore: “Accanimento”, il tampone e lo sfogo

Teresanna Pugliese è un fiume in piena quando parla a Gossip Fanpage di ciò che sta accadendo a Flavio Briatore dopo l’esplosione di casi di Covid-19 al Billionaire: l’ex tronista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip non si capacita del tanto accanimento che c’è sul manager e pensa che l’attenzione mediatica debba spostarsi anche su altre realtà aziendali, visto che lei sa per certo che hanno organizzato feste private in cui la normativa anti-Coronavirus era solo carta straccia. La Pugliese non ha fatto nomi ma è evidente la sua rabbia per chi cerca di strumentalizzare la vicenda per attaccare l’impero di Briatore.

Teresanna Pugliese difende Flavio Briatore: “Accanimento sul Billionaire”, i dubbi dell’ex tronista

Durante l’intervista Teresanna ha sottolineato che secondo lei il focolaio di Covid-19 non sarebbe partito dal Billionaire ma da altre aziende: sono stati in tanti infatti a violare apertamente le leggi e le disposizioni italiane, e migliaia di ragazzi in tutta la Sardegna “vivevano la serata […] come se il Covid non fosse mai esistito”. Dare torto alla Pugliese è impossibile, essendo provato che la normativa non è stata rispettata in molti dei suoi aspetti, ma è importante ricordare che è stato Briatore a inserirsi con toni accesissimi nella polemica col governo sul Covid-19, ed è ovvio che non si faccia che parlare di lui. “Mi chiedo – queste le parole della ragazza – perché ci sia questo accanimento sul Billionaire, perché lo gestisce Flavio Briatore?”.

Serate illegali, la denuncia di Teresanna Pugliese su Porto Cervo e Porto Rotondo: cos’è successo

Teresanna ha spiegato che nell’area discoteca della struttura quasi nessuno indossava la mascherina e che i livelli di sicurezza erano decisamente bassi; questa realtà però non era esclusiva del Billionaire perché lei stessa ha saputo di due feste private, una a Porto Cervo e una a Porto Rotondo, in cui la gente era tanta e sprovvista delle dovute protezioni. Briatore insomma non dovrebbe pagare per tutti: il suo messaggio è questo. In più – ha spiegato la Pugliese – dal 14 agosto in poi il sovraffollamento si è fatto sentire e in queste condizioni il Coronavirus non poteva che diffondersi. Come infatti è successo. L’ex gieffina avrà senz’altro temuto anche per la sua salute quando ha fatto il tampone, e a raccontarlo è stata proprio lei rispondendo a una domanda diretta dell’autrice Stefania Rocco.

Come ha vissuto in Sardegna Teresanna Pugliese: il tampone dopo le vacanze

“Sì – queste le parole della ragazza –, non era obbligatorio ma l’ho fatto comunque […] avendo un bambino piccolo, ho fatto poca vita mondana”. Stefania Rocco le ha anche fatto notare che alla festa del Billionaire a cui ha partecipato (la settima in sette anni) ha incontrato pure Valeria Marini, sua ex collega nel Gf Vip. Teresanna ha spiegato che sì, l’ha fatto, ma che il ristorante era quasi vuoto e che dopo dieci minuti di chiacchiere si sono salutate. Si legge tanta rabbia e incredulità nelle parole della Pugliese, e non è detto voglia smettere di denunciare ciò che ha visto nella sua permanenza in Sardegna.