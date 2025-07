Teresanna Pugliese, bagno e depilazione a L’Isola: dettagli inediti e frecciata

Teresanna Pugliese dopo L’Isola dei Famosi si svela con i suoi fan, facendo delle rivelazioni su ciò che accade in Honduras. Infatti, risponde a delle curiosità sul bagno e sulla depilazione. Inoltre, lancia una frecciata a qualche ex concorrente e non mancano le risposte su come ha affrontato il ritorno a casa. Tramite le domande dei suoi fan su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne dichiara, innanzitutto, che è tutto ok.

La cosa che non le è mancata in Honduras è sicuramente il telefono, ma anche il fatto che le giornate siano tanto frenetiche. Al contrario, Teresanna ha soprattutto sentito la mancanza della sua famiglia, dei suoi fratelli e dei suoi amici. Invece, dell’Honduras le mancherà il suono del mare, che a volte era persino fastidioso. Nonostante tutto, con grande entusiasmo e in modo “meravigliosamente naturale” ha ripreso in mano la sua vita, soprattutto quella di mamma.

Ora la Pugliese, che è stata una vera protagonista della passata edizione de L’Isola dei Famosi, vuole recuperare il tempo perso. Riconnettersi subito con la realtà e rientrare nella quotidianità non è comunque semplice, in quanto il suo corpo ne ha già risentito. “La mia testa non so se mi presenterà il conto, il fisico già me l’ha presentato. No, scherzo”, dichiara l’ex naufraga. Come altri suoi ex compagni d’avventura, non ha gestito bene il fattore alimentazione una volta concluso il reality show.

Il consiglio, dopo questo genere di esperienza, è sempre quello di andarci piano con il cibo, in quanto lo stomaco non è più abituato a certe quantità. Teresanna, invece, si è subito “buttata sul cibo” ed è stata male. Normalmente cura la sua alimentazione, cercando di mangiare bene, a parte i classici sfizi. Infatti, sebbene la prima sera abbia commesso l’errore di buttarsi sul cibo, è riuscita a gestire il tutto senza difficoltà.

Allo stesso tempo, in Honduras ha capito di avere un problema da risolvere all’intestino. Teresanna fa sapere di avere iniziato una cura e di avere già fissati degli appuntamenti dalla gastroenterologa e dal nutrizionista. Ed ecco che arrivano le domande dei più curiosi. La Pugliese racconta come si gestisce il bagno e la depilazione in Honduras:

“Se proprio lo vuoi per la depilazione solo chi aveva proprio estrema necessità c’era una lametta a disposizione, non sempre. Non tutti avevano questa necessità. Il bagno era un bidone alto. Proprio il bidone con il coperchio, con la busta nera, della spazzatura”

Promette, subito dopo, ai fan che sarà più attiva sui social, per poi lanciare una frecciata agli altri ex naufraghi. Teresanna in Honduras, a un certo punto, si è ritrovata senza alcun vero amico, soprattutto dopo le eliminazioni di Mirko Frezza e di Chiara Balistreri. Si è riappacificata negli ultimi giorni con Mario Adinolfi e Cristina Plevani. Una volta tornata a casa non ha avuto sorprese da parte di nessun ex naufrago. Infatti, sembra proprio che abbia solo avuto conferme.

“Se c’è qualcuno che mi ha delusa post Isola? Perché pensare al post se il durante ha dato grandi segnali? Comunque no”

Intanto, la Pugliese fa notare che questa è stata davvero “L’Isola più dura di sempre”. E aggiunge: “Veronica lo diceva sempre, quando riuscivo a sentirla. Non si sentiva bene con il collegamento”.