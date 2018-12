Teresanna e il marito Giovanni: qualcosa è cambiato dopo il matrimonio

Teresanna Pugliese dopo il matrimonio: le parole sul marito Giovanni

Sono passati tre mesi dal matrimonio di Teresanna Pugliese e qualcosa è cambiato con Giovanni. L’amore tra i due, che hanno già un figlio di tre anni, si è inevitabilmente rafforzato. A farlo sapere la stessa ex tronista di Uomini e Donne, che è a lavoro per regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Francesco. Teresanna sogna infatti una famiglia numerosa anche se per il momento non è ancora in dolce attesa. “Il cambiamento all’interno della coppia è stato più che altro mentale: la celebrazione religiosa ha rafforzato ancora di più il nostro legame dal punto di vista simbolico. Ma dal punto di vista sostanziale il nostro amore è sempre stato lo stesso”, ha detto la 31enne a Pomeriggio 5 Magazine.

Teresanna sul marito: “È diverso da tutti gli altri”

“Giovanni è un uomo d’altri tempi per il suo stile, il suo modo di fare e di pensare. Non usa i social, si dedica al lavoro e soprattutto alla famiglia”, ha confidato Teresanna Pugliese. “Mi permetto di dire che Giovanni non ha niente a che vedere con molti trentenni di questa generazione. Mi ha fatto una corte serrata, che andava al di là del mio personaggio perché non sapeva niente di me e della mia esperienza televisiva”, ha raccontato l’ex fidanzata di Francesco Monte.

Teresanna su Giovanni: “È lui il vero amore”

E a proposito di Francesco Monte, qualche tempo fa Teresanna ha ammesso di non aver mai amato davvero il suo ex corteggiatore. “L’amore della mia vita è Giovanni”, ha assicurato la Pugliese.