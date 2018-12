Teresa Langella di Uomini e Donne fa ancora arrabbiare Raffaela Giudice: il commento della discordia

Teresa Langella, ancora oggi, sembra dare molto fastidio a Raffaela Giudice. Quest’ultima, dopo aver offerto per il modo in cui il fidanzato e Teresa hanno legato a Temptation Island, ha dimostrato in questi mesi di essere riuscita ad andare avanti nella sua relazione. Tra lei e Andrea le cose vanno bene. Il loro rapporto, come raccontato da loro stessi a Uomini e Donne in presenza della Langella, pare essere addirittura migliorato. I telespettatori attivi sui social, però, non riescano proprio a dimenticare le cose dette e fatte da Andrea a Temptation Island. Per questo motivo molti, e in diverse occasioni, non perdono occasione per ricordare alla coppia i momenti in cui l’attuale tronista ha messo a dura prova il loro rapporto. Queste recriminazioni e le insinuazioni a tal proposito sono così ricorrenti che a Raffaela è bastato leggere il nome di Teresa per perdere la pazienza ieri.

Sotto l’ultima foto di Raffaela e Andrea condivisa su Instagram il giorno di Natale un utente ha scritto alla ragazza: “Teresaaaaa”, accompagnando il tutto con una faccina sorridente. Il commento però non è piaciuto all’ex protagonista di Temptation Island. Di tutta risposta, infatti, Raffaela ha risposto dicendo: “Ma a parte che non c’azzecca proprio in questo momento, sotto questo post e con la mia storia. Ma poi, quanto stai ucciso? Il giorno di Natale pensate a festeggiare con i vostri cari e ad essere più buoni. Almeno oggi dai su”. Dalle parole della fidanzata di Andrea Celentano, dunque, è possibile evincere che – evidentemente – la battuta fatta non è stata del tutto gradita dalla sua persona.

Andrea Celentano confessa: Teresa Langella? “Sono stato io a rifiutarla”

A prendere le distanze da Teresa Langella e da quanto successo con lei a Temptation Island è stato qualche tempo fa anche Andrea Celentano. Il fidanzato di Raffaela, ospite a Radio Radio, ha affermato di essere stato lui in primis a rifiutarla (e non viceversa). Una tesi questa che, visto come sono andate le cose, ha convinto pure la sua fidanzata che, alla fine, ha deciso di perdonarlo e dare una seconda possibilità alla loro relazione.