Teresa Langella? Parla Andrea Celentano: “A Temptation Island sono stato io a rifiutarla”

Nuove e interessati rivelazioni sono state fatte oggi da Andrea Celentano a Non succederà più (programma radiofonico in onda ogni sabato su Radio Radio). L’ex protagonista di Temptation Island, intervistato da Giada Di Miceli, non si è certo tirato indietro quando c’è stato da dire la sua su Teresa Langella. L’attuale tronista di Uomini e Donne è stata tra le tentatrici che più ha messo in crisi Andrea a Temptation Island quest’estate. Oggi, però, c’è qualcosa che sia lui che la fidanzata Raffaela (ospite anche lei in trasmissione) hanno voluto chiarire in merito alla loro esperienza televisiva. Il primo a parlare di Temptation Island è stato Andrea che, a tal proposito, ha dichiarato: “Quella è una situazione che ti porta ad affezionarti a chiunque, vivi 21 giorni che sembrano davvero tanti”. Teresa Langella? “Non si è visto in TV ma dopo 5-6 giorni già avevo messo le cose in chiaro, perché vedevo che lei provava a corteggiarmi”. Come? “Io le dicevo guarda che inutile”.

Questo vuol dire quindi che, come ha fatto notare la conduttrice, è stata Teresa a provarci insistentemente con Andrea e che è stato lui a rifiutarla? A questa domanda, senza esitare, Andrea Celentano ha risposto con deciso e chiaro “Si!”. Stando a quanto sostenuto da personal trainer, inoltre, sarebbe stata sempre e solo la Langella a insistere. “Io non avrei mai lasciato Raffaela per lei” ha ribadito. Molto simile al pensiero di Andrea anche quello di Raffaela che, su Teresa Langella ha detto: “Penso che abbia esagerato. Era lì a fare la tentatrice però penso anche che in nessun copione c’era scritto di dare il morso sul popo’ di Andrea. Io non ho mai giudicato il suo comportamento, guardavo lui, ma specialmente nelle ultime puntate vedevo che era più lei che ci provava con lui”.

Uomini e Donne, Teresa Langella da tentatrice a tronista: il pensiero di Andrea Celentano

A Radio Radio, ovviamente, è stato chiesto ad Andrea Celentano e Raffaela Giudice di commentare anche la scelta di Teresa Langella di salire sul trono dopo Temptation Island. Raffaela, al contrario di Andrea, che avrebbe visto la tentatrice a Uomini e Donne se lo aspettava già prima della conferma ufficiale. Il fidanzato, invece, no. Al di la di tutto, comunque, Celentano oggi ha fatto un grosso in bocca al lupo a Teresa, augurandole anche di trovare presto l’uomo della sua vita.