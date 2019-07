Teresa Langella, i dubbi sul tattoo fatto dopo Temptation: lei chiarisce

Teresa Langella l’anno scorso aveva già fatto un tatuaggio per Andrea Dal Corso? L’ex tronista di Uomini e Donne chiarisce

Teresa Langella si ritrova costretta a dover chiarire un fatto risalente allo scorso anno, quando prese parte a Temptation Island come tentatrice. La scorsa edizione, nel villaggio delle fidanzate, c’era anche Andrea Dal Corso. I due si sono, però, conosciuti effettivamente nello studio di Uomini e Donne. Infatti, tentatrici e tentatori non hanno alcun contatto tra loro durante il reality. Ma, nel corso di una passata intervista, Teresa ha rivelato che aveva comunque notato gli occhi azzurri di Dal Corso, che si trovava tra i tentatori. Da questa esperienza passata sull’isola, la Langella decise di fare un tatuaggio che riprende la data di inizio della scorsa edizione. C’è chi ha pensato che l’ex tronista avesse fatto questo tattoo proprio per Andrea, incontrato per la prima volta proprio durante la giornata d’inizio della passata stagione. Teresa ora ci tiene a fare un chiarimento su questo tatuaggio. L’ex tronista ha deciso di incidersi la data della prima puntata della scorsa edizione di Temptation Island solo ed esclusivamente per l’esperienza che ha vissuto all’interno del villaggio dei fidanzati nel ruolo di tentatrice.

Il tatuaggio a cui si fa riferimento è quello che Teresa ha sul braccio, che riporta la data 14.09.18. “Visto che moltissime testate gossip stanno riportando falsa notizia sul motivo di un tattoo fatto la scorsa estate, desidero fare chiarezza”, scrive oggi l’ex tronista sulle sue Stories di Instagram. “Quel tatuaggio è stato fatto solo ed esclusivamente per l’esperienza vissuta 21 giorni in un villaggio che mi ha fatto rinascere e ritrovare me stessa”, continua Teresa, cercando di chiarire le idee ai suoi fan. La Langella è sicura che le sue dichiarazioni siano state travisate. Il tatuaggio non riprende, dunque, il giorno che ha incontrato Andrea, ma l’intera esperienza vissuta nel reality. Sottolineiamo che Teresa aveva incontrato solo un attimo Dal Corso, ovvero quando tutti i tentatori hanno tolto il cappuccio che nascondeva il loro volto.

Teresa Langella e il tatuaggio per Temptation Island: intanto la storia d’amore con Andrea Dal Corso procede a gonfie vele

“E poi penso, dovevo essere una cartomante per farmi un tatuaggio per una persona che non conoscevo ancora”, conclude così il suo chiarimento Teresa. L’ex tronista sta vivendo una favola insieme al suo Andrea. Sebbene ci sia stato un inizio difficoltoso e complicato per la coppia, ora la storia d’amore procede davvero a gonfie vele!