Teresa Langella al Festival di Sanremo: il gossip sulla tronista

La tronista di Uomini e Donne Teresa Langella verso il Festival di Sanremo

Teresa Langella non è solo la tronista di Uomini e Donne ma pure una talentuosa cantante. L’ex tentatrice di Temptation Island è da tempo nota a Napoli e provincia per le sue canzoni neo melodiche. Una carriera che Teresa ha intrapreso poco più che adolescente e che sta portando avanti con passione e entusiasmo. In questi mesi la Langella ha messo in stand by la musica per dedicarsi alla ricerca dell’amore ma in futuro potrebbe approdare sul palco dell’Ariston. Ebbene sì, secondo un gossip diffuso dal settimanale Oggi, la 26enne starebbe scalpitando per partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Un sogno importante per la ragazza, che non ha mai nascosto di voler lavorare a pieno ritmo nel mondo dello spettacolo.

“Teresa, amatissima dalla produzione dello show (ovvero Uomini e Donne, ndr), è anche una famosa cantante in quel di Napoli. Si mormora che abbia un sogno: partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Maria De Filippi riuscirà a realizzare questo suo desiderio?”, ha scritto Alberto Dandolo sulla rivista diretta da Umberto Brindani. Sarà vero? La Langella riuscirà ad entrare nelle grazie di Claudio Baglioni per Sanremo 2019 o punterà a Sanremo 2020?

Le difficoltà di Teresa Langella a Uomini e Donne

In attesa di saperne di più, il Trono di Teresa Langella resta uno dei più tormentati. A quattro mesi dall’arrivo alla corte di Maria De Filippi la napoletana non è riuscita ancora a trovare la persona giusta. Colpa dei corteggiatori arrivati in studio, molti dei quali non convincono fino in fondo la tronista. Teresa farà prima o poi una scelta o andrà presto via da sola?