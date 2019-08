Teresa Langella festeggia un grande traguardo: “Sono molto emozionata”

Teresa Langella festeggia un importante traguardo. Su Instagram mostra la sua grande emozione

Il 2019 è sicuramente un anno molto fortunato per Teresa Langella. Se da una parte ha trovato l’amore tra le braccia di Andrea Dal Corso, dall’altra sta avendo grandi soddisfazioni dalla sua sfera lavorativa. Per chi non lo sapesse, infatti, Teresa oltre ad essere una ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne è anche una bravissima cantante. Anche lei, come tanti altri artisti italiani, per questa estate ha tirato fuori un bel tormentone tutto da ballare dal titolo ‘Ibiza & Formentera’. La canzone è piaciuta davvero a tutti, non a caso sotto al video pubblicato su Youtube sono tantissimi i commenti di ammirazione rivolti nei suoi confronti. C’è da dire che Teresa sa il fatto suo. Lei infatti non è una cantante in erba ma, anzi, è da tanti anni che porta avanti questa sua meravigliosa passione che le sta dando anche ottimi risultati. La ragazza, oggi, ha dato una grande notizia ai suoi followers dicendosi davvero molto onorata. Il video di Ibiza & Formentera ha letteralmente sbancato ed ha raggiunto un risultato abnorme.

Teresa Langella, l’emozionante annuncio su Instagram

Teresa poche ore fa è apparsa davvero commossa e con un bel video sulle sue Instagram Stories ha annunciato: “Ragazzi miei, è con immenso onore e piacere che vi informo che il brano ‘Ibiza & Formentera’ ha raggiunto la soglia di due milioni di visualizzazioni. Io sono onorata, onoratissima!”. Subito dopo la cantante ha ringraziato i suoi fan ed ha annunciato: “Domani alle ore 14:00 ci sarà in uscita il brano ‘Tempo’”. La bella napoletana ha così mandato in fibrillazione tutti coloro che la seguono con affetto che si sono detti impazienti di sentire la sua nuova canzone che, sicuramente, sarà meravigliosa.

Teresa e Andrea Dal Corso, un amore così grande

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due hanno passato quasi tutta l’estate insieme e ultimamente si sono dovuti separare perché Andrea è dovuto partire. Ora però il modello è tornato in Italia e probabilmente presto si riunirà proprio con la sua dolce metà. I due, pur essendo stati lontani, non hanno smesso di pensarsi un attimo. Sono tante, infatti, le dolci frasi e i messaggi che si sono dedicati sui social facendo sognare tutti i loro fan.