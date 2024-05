Teresa Langella: data esatta nozze e gesto da urlo della Toffanin

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia sbocciata a Uomini e Donne, durante l’ospitata a Verissimo in onda sabato 11 maggio hanno svelato la data esatta in cui si sposeranno. Innanzi a Silvia Toffanin hanno fatto sapere che il matrimonio, che verrà celebrato con rito religioso, si terrà il prossimo 14 settembre. Dunque non manca moltissimo al grande giorno. Trascorsa la maggior parte dell’estate i due piccioncini si ritroveranno all’altare per scambiarsi le promesse eterne d’amore.

Durante la chiacchierata a Verissimo, la coppia ha anche ricordato l’inizio inusuale della sua love story. A UeD Dal Corso fu scelto, ma inizialmente ebbe dei tentennamenti. Poi si decise di provare a conoscere l’ex tronista. Praticamente il 99% dei telespettatori che segue il dating show di Maria De Filippi ha dato la storia spacciata in partenza. In effetti tutto lasciava pensare che il loro percorso sarebbe terminato nello stesso modo di molti altri di UeD: qualche settimana assieme dopo la fine del programma e poi saluti e baci. Invece Teresa e Andrea hanno stupito tutti, diventando sempre più complici fino a prendere la decisione di convolare a nozze.

Nel corso dell’ospitata nel rotocalco di Canale Cinque, a un certo punto è stata trasmessa la lettura di una lettera commuovente scritta da Anna, la sorella di Teresa. Quest’ultima è finita in una valle di lacrime per l’emozione, oltre a cominciare a tremare. “Ma sta tremando”, ha chiosato Silvia Toffanin, che, vedendo la giovane in difficoltà emotiva, si è alzata dalla sua postazione, l’ha raggiunta, l’ha abbracciata e l’ha baciata affettuosamente. Un bel gesto empatico e spontaneo.

Teresa Langella e la denuncia contro il medico

Altro momento non facile dell’intervista è stato quello in cui la Langella è tornata a parlare di una denuncia presentata da lei stessa contro un medico che è accusato di averla molestata. “La legge deve funzionare di più, altrimenti noi donne avremo sempre paura”, lo sfogo della futura sposa. E ancora: “Noi dobbiamo urlare, ma la legge ci deve dare una spinta”. L’ex tronista ha preferito non entrare nei dettagli degli sviluppi della denuncia, ma si è capito chiaramente che si aspettava che la situazione prendesse una piega differente.