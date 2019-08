Teresa Langella: “Ecco cosa pensa ora mio padre di Andrea”

Uomini e Donne: cosa pensa oggi il padre di Teresa Langella di Andrea Dal Corso

Quella tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso resterà una delle storie più travagliate nate a Uomini e Donne. Dopo un tira e molla in trasmissione e un no alla scelta finale l’ex corteggiatore ha fatto il possibile per riconquistare l’ex tronista. Impossibile poi dimenticare il coinvolgimento della famiglia di Teresa: in particolare il padre della cantante non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Andrea e lo ha manifestato proprio nella puntata della scelta. Ora che Teresa e Andrea fanno coppia fissa da mesi e stanno per andare a convivere qual è il pensiero del capofamiglia Langella?

Le parole di Teresa Langella sul padre dopo la scelta

“All’inizio mio padre non era molto contento di Andrea, lo trovava freddo, un po’ distaccato, preferiva l’altro pretendente che avevo a Uomini e Donne, Antonio. Temeva che rimanessi delusa, in fondo io sogno un matrimonio, le cose fatte per bene. Ma anche Andrea è come me e papà lo ha capito“, ha spiegato Teresa Langella al settimanale Di Più Tv. Negli ultimi mesi il rapporto tra Andrea e Teresa si è rafforzato parecchio e presto i due andranno a convivere, come svelato dalla Langella. “Ci appoggeremo da lui a Venezia, poi si vedrà. Probabilmente andremo a Milano. Ma non vedo questo spostamento da casa come un sacrificio, anzi. Ho sempre sognato di spiccare il volo”, ha sottolineato l’ex tentatrice di Temptation Island.

Teresa Langella sogna una famiglia con Andrea Dal Corso

Teresa Langella, che è tornata a cantare a tempo pieno dopo la parentesi a Uomini e Donne, spera di sposarsi con Andrea Dal Corso e mettere su famiglia. “Sogno di essere una moglie e una mamma premurosa”, ha puntualizzato.