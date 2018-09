Teresa e Salvatore si sono lasciati? Un altro gesto conferma

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? Un dettaglio non passa inosservato ai fan

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo di Uomini e Donne si sono lasciati? Una nostra utente questa mattina ci ha segnalato un particolare molto importante che riguarda i social. Da qualche giorno ormai i fan hanno notato che la coppia non condivide più foto che li ritrae insieme. Questo è sicuramente un dettaglio che fa pensare, visto che sia Teresa che Salvatore da sempre amano condividere i loro momenti di vita quotidiana. Si sono conosciuti quattro anni fa, nello studio di Uomini e Donne, e poi nel 2016 sono convolati a nozze. Più volte avevano dichiarato di essere pronti a mettere su famiglia, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto. Infatti, pare proprio che una crisi abbia colpito anche questa coppia. Teresa e Salvatore non si seguono più su Instagram. Dunque, i rapporti tra i due sembrano essersi fatti abbastanza tesi. Addirittura in queste ore si parla proprio di una rottura.

Teresa e Salvatore pare si siano lasciati e ormai questi indizi non lasciano più ad alcun dubbio. In particolare, a confermare la loro rottura ci ha pensato la Cilia. L’ex tronista ha condiviso, qualche giorno, delle frasi sui social che hanno letteralmente sconvolto i fan. Infatti, sappiamo bene che sono molti i telespettatori che hanno sin da subito amato questa coppia. I due hanno preso parte anche a Temptation Island, dove hanno fatto notare ancora di più il loro grande amore. Non sappiamo bene cosa possa essere accaduto tra loro, il pubblico al momento ipotizza un tradimento da parte di lui oppure la forte gelosia di lei. Ricordiamo che inizialmente Teresa si era mostrata abbastanza gelosa di Salvatore, tanto che tra loro non mancavano i forti litigi.

Teresa e Salvatore di Uomini e Donne: tra loro è finita?

Duro colpo per i fan del Trono Classico. Sicuramente Teresa e Salvatore rappresentano una delle coppie più amate del programma. Sin da subito hanno mostrato a tutto il pubblico il loro amore, ma pare anche per loro sia arrivata una violenta crisi. Ora bisogna attendere una conferma ufficiale da parte dei due, che sia in grado di smentire o confermare questa rottura.