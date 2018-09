Teresa e Salvatore in crisi? L’ex tronista fa una strana dichiarazione

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono in crisi? Ecco cosa dice l’ex tronista

Da ormai parecchio tempo, una delle coppie più amate di Uomini e Donne non appare più insieme sui social. Ebbene si, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo insieme dal gennaio 2014, ultimamente sembrano essere come svaniti nel nulla. I due, nel 2016, visto l’intenso amore che li univa hanno deciso di convolare a nozze e, la proposta di matrimonio, come i più appassionati possono ricordare, è avvenuta proprio nello studio che ha visto nascere e crescere il loro sentimento. Belli e più felici ed innamorati che mai, entrambi i siciliani non mostravano altro che amore, amore e ancora amore. A due anni dal fatidico si, i fan della coppia attendevano solo la notizia di un eventuale gravidanza. E invece..tutto tranne che bimbi e famiglia.

Cosa succede tra Salvatore e Teresa?

Una notizia inaspettata che lascia un pò di perplessità tra chi ha visto sbocciare il loro amore nel programma della De Filippi. Una ragazza semplice, umile e contesa tra, gli allora corteggiatori, Salvatore e Fabio Colloricchio. A fare breccia nel cuore di Teresa, subito lui, il biondo Di Carlo che, tra un litigio e un bacio è riuscito a portarsela a casa. Ma adesso cosa succede? La Cilia oltre a non postare foto con Salvatore da circa un mese, nelle scorse ore, sul suo Instagram ha postato una storia davvero strana. In questa, però, non dice chiaramente cosa stia accadendo tra lei e suo marito. L’unica esternazione che fa è: “In questo momento ho solo bisogno di prendermi cura di me stessa”.

Amore al capolinea? Ecco gli indizi

Oltre alla frase detta dalla stessa Teresa, altri segnali fanno pensare che tra i due sposini la situazione non sia proprio delle più rosee. Tradimenti? Semplici incomprensioni? Nulla è ancora dato per certo poichè nessuno dei diretti interessati pare voglia dare delle spiegazioni pubbliche. La moglie di Salvatore si lascia andare anche ad un momento di malinconia, probabilmente e, pubblica la frase di una canzone:“E’ sempre la persona a cui tieni che ti delude…siamo frammenti di una foto che ho strappato a metà”.