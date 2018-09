Uomini e Donne, Teresa e Salvatore in crisi? Indizi che preoccupano

Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? Fan preoccupati

Teresa e Salvatore sono una delle coppie più belle e amate dal pubblico di Uomini e Donne. L’ex tronista e il suo uomo hanno dimostrato che nello studio di Maria De Filippi possono nascere davvero delle bellissime storie d’amore. Una volta lasciata la trasmissione di Canale 5, i due siciliani sono andati a convivere e successivamente hanno deciso di convolare a nozze. I tantissimi fan della Cilia e di Di Carlo non vedevano l’ora di veder nascere qualche bambino, eppure le cose potrebbero aver preso una piega decisamente diversa. In queste ultimissime settimane, alcuni strani indizi social stanno facendo preoccupare i vari followers.

Teresa e Salvatore si sono sempre mostrati come una coppia affiatatissima e sui social non perdevano mai un secondo per condividere dolci dichiarazioni d’amore. In ogni caso, ultimamente sembrano aver mollato un po’ la presa. La Cilia e Di Carlo del Trono Classico non si mostrano più insieme su Instagram da ormai diverso tempo. Proprio a causa di questo particolarissimo e inaspettato dettaglio, i fan si stanno chiedendo se non è forse il caso di iniziare a pensare ad una possibile crisi e/o rottura. Al momento, da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna dichiarazione a tal riguardo. Le ultimissime foto di coppia risalgano al 23 Agosto, quando l’ex tronista ha condiviso un simpatico video di suo marito.

Teresa Cilia dopo Uomini e Donne: crisi con Salvatore?

Il 15 Settembre 2018 avrebbero dovuto festeggiare due anni di matrimonio, eppure sui social non è arrivata alcuna dedica d’amore da parte di nessuno dei due. L’ex tronista di Uomini e Donne ha inoltro postato una storia in cui si sente il brano di Mr. Rain ‘Fuori Luogo’. Dal testo della canzone sembrerebbe proprio che la donna non stia vivendo un momento molto felice della sua vita.