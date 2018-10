Teresa e Salvatore si sono lasciati: arriva il commento di Fabio Colloricchio

Fabio Colloricchio e il suo pensiero sull’attuale situazione tra Teresa e Salvatore

Come reso noto dai diretti interessati, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo hanno deciso di interrompere il loro matrimonio. Seppur ancora ignoti i motivi, pare trattarsi di un qualcosa di definitivo. Tanti i volti noti che, in questi giorni, hanno espresso un’idea a riguardo. Proprio oggi, su Instagram, è toccato all’ex corteggiatore di Teresa e, quindi, al rivale di Salvatore, Fabio Colloricchio. Quest’ultimo, sappiamo bene che, dopo non essere stato scelto dalla Cilia, su invito della De Filippi è salito sul trono e da Uomini e Donne ne è uscito più innamorato che mai con la sua attuale fidanzata Nicole Mazzoccato.

Ecco cosa pensa Fabio Colloricchio dei coniugi Di Carlo

All’ex tronista e corteggiatore Colloricchio viene posta una domanda sui social: Hai visto che Teresa e Salvatore si sono lasciati? A questa, il sensuale argentino risponde: “Mi dispiace tanto per loro. Erano veramente belli insieme!“. Messaggio accompagnato da un cuore spezzato. Ormai il rancore dettato da certe circostanze televisive, sembra aver lasciato spazio solo ai bei ricordi vissuti insieme. Oggi, Fabio vive felicemente accanto alla sua Nicole e, dunque, non pare nascondere alcun risentimento nei confronti della sua ex fiamma.

Ma, è veramente finito il matrimonio tra Salvatore e Teresa?

Pur avendo avuto conferma da Teresa e Salvatore, i fan della coppia non sembrano volersi rassegnare a questa separazione. Tutti sperano possa semplicemente trattarsi di un periodo buio, quello che molti sposini si ritrovano spesso a dover affrontare. Sarà questo il caso dei due siciliani? Tradimenti, incomprensioni, discussioni, litigi vari? Cosa avrà realmente spinto Salvo e Teresa Cilia a prendere una decisione cosi drastica tanto da arrivare a lasciarsi? Non ci resta che aspettare per avere altri importanti dettagli e delucidazioni in merito a quanto accaduto tra i due.