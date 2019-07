Teresa e Salvatore, ricordo a Temptation Island e novità in arrivo: “Un altro tassello”

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, le ultime news sulla coppia e il ricordo a Temptation Island

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo negli ultimi giorni sono al centro del gossip di Uomini e Donne. Prima per un po’ di polemiche sulla loro assenza nel programma da un bel po’ di tempo, poi perché quando va in onda Temptation Island il ricordo della loro avventura è onnipresente tra i fan. Il percorso dei due è stato decisamente unico, con un finale altrettanto unico ed emozionante. I fan ricorderanno bene che Teresa e Salvatore a Temptation Island non sono riusciti a stare uno lontano dall’altra. Entrambi nei rispettivi villaggi non vivevano bene l’esperienza. L’ex tronista in particolare trascorreva la maggior parte del suo tempo nel letto e guardando oggetti che le ricordavano il suo Salvo. Lui era altrettanto malinconico. Hanno resistito il più a lungo possibile, cioè pochi giorni, poi hanno manifestato alla redazione la volontà di ricongiungersi.

Teresa e Salvatore, l’ex tronista ricorda Temptation Island: “La paura di perderti era forte”

Non avevano bisogno di mettere alla prova il loro amore: erano già certi di essere fatti l’uno per l’altra. Così la redazione li ha fatti rivedere ma non davanti al falò, bensì agli opposti di una piscina. Il tuffo di Salvatore e la nuotata per raggiungere la sua amata è indelebile nei ricordi degli appassionati del reality show. E poi l’abbraccio, i baci e sembravano non volersi staccare più. Oggi anche Teresa ha ricordato quei momenti e su Instagram ha scritto: “Solo il pensiero mi faceva stare male dentro… La paura di perderti era forte, ma alla fine ti sei dimostrato l’uomo che sei.. Sì forse è vero può risultare esagerato.. ma l’amore che ci lega è qualcosa di indescrivibile, raro, prezioso che niente e nessuno potrà mai distruggere!! L’amore quello vero!!”.

Teresa e Salvatore news, una novità in arrivo: l’annuncio su Instagram

I due hanno vissuto una piccola crisi qualche mese fa, ma l’hanno superata brillantemente. Oggi Teresa e Salvatore sono uniti e innamorati come il primo giorno e c’è anche una novità in arrivo. Tramite delle Instagram stories, infatti, Teresa ha annunciato un’importante news ai fan: “Abbiamo una grandissima novità che presto vi faremo vedere. Sono davvero molto molto felice perché abbiamo aggiunto un tassello nella nostra vita. A breve vi sveleremo di cosa si tratta”. Di cosa potrebbe trattarsi, secondo voi?