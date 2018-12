Teresa e Luca al concerto di Irama: un dettaglio non passa inosservato

Teresa Langella e Luca Daffrè di Uomini e Donne al concerto di Irama: critiche per la tronista

Teresa Langella e Luca Daffrè trascorrono un’esterna particolare a Uomini e Donne. Il corteggiatore decide di fare una sorpresa speciale alla tronista. Scendendo nel dettaglio, pensa bene di portare la ragazza a un concerto, quello di Irama, l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Ovviamente il pubblico è impazzito di fronte a questa esterna, non solo perché Teresa e Luca piacciono insieme, ma soprattutto per la presenza di Giulia De Lellis. Infatti, anche l’ex corteggiatrice era presente al concerto del suo attuale fidanzato. Oltre ciò, i telespettatori notano un dettaglio che non può passare inosservato. Prima dell’esterna Teresa rivela di essere una grande fan di Irama, eppure c’è un particolare che dimostrerebbe il contrario secondo il pubblico. Durante il concerto, Luca si lascia andare e canta le canzoni dell’artista. Intanto, Teresa, però, sembra non conoscere alcuna parola dei testi interpretati dal cantante. “Teresa che palesemente non conosce neanche mezza canzone di Irama. Rido!” Questo è uno dei tanti commenti negativi nei confronti della tronista sui social.

Il pubblico appare abbastanza imbarazzato di fronte all’atteggiamento di Teresa. In molti si chiedono come mai la tronista non canti anche lei le canzoni. I telespettatori sono convinti che la Langella avrebbe voluto cantare insieme a Luca e che non sarebbe riuscita a farlo. Il motivo? Il pubblico crede che Teresa non conosca, in realtà, le canzoni di Irama. Un dettaglio che non è di certo passato inosservato all’occhio attento dei fan del cantante. Una gaffe quella della Langella o solo tanta emozione? Forse la tronista, trovandosi tra le braccia di Daffrè, ha dimenticato le parole!

Come mai Teresa non riusciva a cantare al concerto di Irama? Il pubblico ha notato che la tronista non riusciva a beccare neppure una parola delle canzoni dell’artista. Un dettaglio che ha portato i telespettatori a farsi una bella risata. Nel frattempo, la Langella si trova abbastanza in difficoltà. Non si capisce esattamente dov’è realmente diretto il suo interesse tra i vari corteggiatori, ma sicuramente Andrea Dal Corso è quello che attualmente smuove di più le sue emozioni.