Teresa Langella e Andrea Dal Corso, le ultime news sulla nuova coppia di Uomini e Donne

Come procedono le cose tra Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne? Dato che sono stati in studio per annunciare di stare insieme lunedì e quindi sono passati pochi giorni, tutto procede per il verso giusto. I due stanno evitando di apparire insieme su Instagram, anche se ieri mattina Andrea ha ripreso Teresa mentre facevano colazione. Tuttavia, le news non possono mancare e in qualche modo riescono a farci sapere come sta andando la loro frequentazione! Ma dovremmo parlare di frequentazione oppure possiamo dire che Teresa e Andrea sono fidanzati? Loro hanno confermato che stanno insieme, dunque potremmo parlare di fidanzamento. Senza anello al dito, sia chiaro.

Teresa e Andrea news, viaggio in arrivo dopo Uomini e Donne?

Le ultime news su Teresa e Andrea arrivano direttamente dal profilo Instagram di Dal Corso. L’ex corteggiatore, che finalmente pare aver fatto chiarezza nei suoi sentimenti, ha preparato una bella sorpresa per la sua amata! In un video pubblicato tra le stories, infatti, si vede Andrea uscire da un’agenzia di viaggi con un foglio rosso tra le mani. “Va beh, io nel dubbio ho prenotato un viaggio”, ha detto nel video in questione e poi ha chiesto a tutti di tenere l’acqua in bocca. Naturalmente era ironico, perché pubblicando tutto su Instagram è chiaro che anche Teresa possa aver visto il video come tutti noi. Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto potrebbero partire insieme e godersi qualche giorno da soli, per conoscersi ancora meglio e spazzare via ogni dubbio che può essere ancora rimasto.

Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne, finalmente il lieto fine

Anche perché, se non è per Teresa con chi altro potrebbe partire Andrea? Non è stato facile per lui, infatti, farsi perdonare dall’ex tronista dopo averla lasciata sola alla festa della scelta, dunque un regalo come questo sarebbe un ottimo modo per sorprenderla ancora. Nelle scorse settimane Andrea si è accorto di essere invece molto interessato a lei, ha provato a riconquistarla, anche con piccoli gesti. E oggi, dopo incomprensioni e discussioni, possiamo decisamente dire che ce l’ha fatta. Difficile credere che il viaggio di Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne venga ripreso dalle telecamere del programma, perché vorranno starsene un po’ da soli. I fan però non devono disperare: daranno loro notizie tramite social, ne siamo certi!