Teresa Cilia replica a Maria De Filippi: il problema di salute mai raccontato

Teresa e Salvatore replicano alla frecciatina di Maria De Filippi a Uomini e Donne: video

Continua lo scontro a distanza tra Teresa Cilia e la redazione di Uomini e Donne. La polemica si è riaccesa a causa di Maria De Filippi che, durante una registrazione del Trono Classico, ha tirato in ballo delle persone che hanno lavorato per lei e che hanno chiesto una paga più alta per la loro mansione. E dopo che non l’hanno ottenuta, come raccontato dalla conduttrice, se la sono presa con un’altra persona che lavora da anni con la De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo non ha fatto nomi ma è stato fin da subito evidente il riferimento all’ex tronista della trasmissione, che ha avuto un ruolo attivo dietro le quinte di C’è posta per te. Appena le anticipazioni della puntata sono trapelate in rete, la Cilia e il marito Salvatore Di Carlo hanno dato la propria versione dei fatti.

Teresa Cilia è stata costretta a licenziarsi per altri motivi

Il primo a rompere il silenzio sulla vicenda è stato Salvatore Di Carlo che ha condiviso le anticipazioni di Uomini e Donne bollando Maria De Filippi come Pinocchio e usando la semplice parola “vergogna”. Diverso l’atteggiamento di Teresa Cilia, che ha preferito dare maggiori spiegazioni ai suoi follower. L’ex tronista e protagonista di Temptation Island ha ammesso (come potete vedere nel video più in basso) che la vita a Roma e Milano è molto più cara ed è stata dura andare avanti con un solo stipendio. Quando Teresa lavorava nella redazione di C’è posta per te Salvatore non era riuscito a trovare un’occupazione a tempo pieno e vivere in due con un solo stipendio, per di più nella Capitale, non è stato facile. Non solo: pochi giorni prima del matrimonio, celebrato nel 2016, la Cilia aveva scoperto un nuovo problema di salute.

Nuovo problema di salute per Teresa Cilia prima delle nozze

“20 giorni prima del matrimonio i medici mi hanno detto che dovevo affrontare di nuovo delle cure pesanti, che dovevo stare in famiglia, non stressarmi più e riposarmi. Ero anche dimagrita molto e non andava bene. Ho così deciso di non intraprendere più questo percorso, sia per la difficoltà economica sia per i problemi di salute. Per fortuna in un secondo momento mi è stato comunicato che era tutto un errore, che gli esami erano errati”, ha confidato Teresa Cilia. Fino ad oggi l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva mai parlato di questo problema. “Lo sapevamo solo io, Salvo e le nostre famiglie”, ha chiarito la siciliana. Che dopo il breve successo nel mondo della televisione è tornata alla normalità, alla vita di tutti i giorni, con un lavoro comune.

Cosa ha detto Maria De Filippi su Teresa Cilia in tv

“Ad un certo punto Maria ha detto che ci sono troppi leoni da tastiera in giro e che anche lei ci ha avuto a che fare. Le è capitato di avere a che fare con questo tipo di gente, che ha criticato il programma e chi lavora per lei seppure abbia lavorato lì, ad esempio ha dato lavoro a chi poi si è licenziato pretendendo una paga più alta rispetto a quella che gli potevano dare. Tali persone poi se la sono presa con la singola persona che lavora per lei (appunto Mennoia che era proprio lì affianco)”, ha dichiarato la talpa che ha assistito all’ultima registrazione di Uomini e Donne.