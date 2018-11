Teresa Cilia duramente accusata sul web: l’ex tronista nella bufera si difende

Teresa Cilia di Uomini e Donne costretta a difendersi da offese e accuse

Sembra proprio che Teresa Cilia di Uomini e Donne sia finita inevitabilmente in una bufera sul web. Sono tanti i telespettatori che la accusano di aver montato la rottura con Salvatore Di Carlo per farsi pubblicità. Ma vi sono molti altri che continuano a sostenere la coppia, sperando che possa ritrovare la serenità di prima. Sono sicuramente due dei volti più amati del Trono Classico. Usciti insieme dal programma sono subito andati a vivere insieme e poi hanno consolidato il loro amore con il matrimonio. Ma improvvisamente, qualche mese fa, Teresa ha comunicato ai fan di essere in crisi con Salvatore. Pare che sia stato l’ex corteggiatore a lasciare la loro abitazione. Purtroppo le accuse non riguardano solo questo argomento così caro alla Cilia. In queste ultime ore è stata duramente criticata. Un’utente ha raccontato al portale News U&D di aver incontrato la coppia al McDonald’s. La giovane ha rivelato al sito che diversi ragazzi hanno chiesto a Teresa e Salvatore di fare una foto. Secondo il racconto, entrambi si sarebbero rifiutati, rispondendo freddi ai fan. La Cilia, però, non ci sta e confessa quanto accaduto.

L’ex tronista, stanca di leggere offese e accuse sui social, decide di chiarire le idee al pubblico che la segue. Teresa afferma di essere davvero stata al McDonald’s insieme a Salvatore. Oltre ciò, smentisce assolutamente il racconto della utente. La Cilia rivela di non aver rifiutato le foto come raccontato, bensì di aver chiesto pazienza ai fan. Scendendo nel dettaglio, Teresa dichiara che in quel momento era intenta a mangiare e non le sembrava affatto il caso di scattare delle foto. Pertanto, l’ex tronista racconta di aver chiesto ai fan di aspettare che dopo avrebbero fatto queste foto. Teresa chiede così a tutti di finirla di offenderla sui social, in quanto il racconto fatto dalla utente non corrisponde alla verità. Ma i fan l’accusano di non avere umiltà, in quanto convinti che lei abbia davvero rifiutato di fare le foto con aggressività.

Teresa Cilia parla del suo attuale rapporto con Salvatore Di Carlo

Ma questo non è l’unico argomento su cui Teresa viene accusata in questi giorni. La Cilia si trova in una bufera e già un mese fa aveva cercato di placare gli animi. L’ex tronista afferma che al momento non ha intenzione di rendere ufficiale il suo attuale rapporto con Salvatore. Tra loro non c’è una semplice frequentazione, ma un matrimonio. Per questo preferiscono andare con i piedi di piombo. Devono ancora comprendere se la loro storia è abbastanza forte e solida per andare avanti.