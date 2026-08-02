Teresa Cilia di Uomini e Donne sotto choc, era nella palazzina crollata a Messina: “Salva per pochi secondi”

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, per una questione di attimi, si è salvata dalla tragedia avvenuta il 30 luglio a Messina, nel quartiere Pistunina, dove è crollata una palazzina, causando morti e dispersi. L’influencer, attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato che in quell’edificio ci ha messo piede insieme al fratello Ciccio pochi attimi prima che avvenisse l’incidente. Si trovavano nella struttura in quanto Ciccio doveva fare degli acquisti. Dopo essersene andati hanno saputo del dramma e sono rimasti sotto shock.

Teresa Cilia di Uomini e Donne era nella palazzina di Messina pochi istanti prima del crollo

Il 30 luglio Teresa e Ciccio si sono recati nel palazzo in quanto l’uomo doveva acquistare del materiale in un negozio presente nell’edificio. “Paga, scende e andiamo via. Dopo qualche minuto ci arriva la telefonata su cosa era successo: eravamo sconvolti e presi dallo shock, eravamo stati appena là”, ha spiegato l’ex tronista di UeD. Ha aggiunto un dettaglio che ha fatto ben capire che lei e Ciccio si sono salvati davvero per una questione di secondi.

Dopo il crollo, ha raggiunto l’area interessata per fornire indicazioni utili alle forze dell’ordine su chi fosse presente all’interno della struttura prima del cedimento. L’ex tronista inizialmente ha esibito lo scontrino ricevuto nel negozio in cui era stata poco prima, affermando che la ricevuta fiscale segnava come orario le 15.58. Un particolare incompatibile con quanto avvenuto, visto che la tragedia è avvenuta alle 15.50.

Dopo aver guardato meglio, ha evidenziato che lo scontrino elettronico in realtà segnava le 15:48 e non le 15.58. Il che significa che lei e Ciccio sono scampati al dramma per meno di 120 secondi. “Mio fratello si è salvato per un solo minuto”, ha rimarcato. Si è poi scagliata contro coloro che l’hanno criticata sui social: “Io sono stanca di dover dare giustificazioni in una situazione del genere. La vita è un soffio e c’è chi la spreca usando la cattiveria. Abbiate rispetto”.

Chi è l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia

Teresa Cilia è nata a Ragusa il 27 febbraio 1987 ed ha quattro fratelli. Ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando come tronista a Uomini e Donne nel 2014. Nel dating show di Canale 5, ha conosciuto Salvatore Di Carlo. Dopo l’avventura nel programma hanno preso parte a Temptation Island e si sono sposati nel 2016, separandosi nel giro di pochi mesi. Sono poi tornati insieme, per dirsi definitivamente addio nel 2022.