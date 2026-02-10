 Skip to main content
Uomini E Donne

Salvatore Di Carlo esplode dopo anni su Teresa Cilia, poi il punto su Maria e Mennoia

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne si lascia andare a un lungo sfogo contro Teresa Cilia, citando anche De Filippi e Mennoia

Rebecca Megna10 Febbraio 20264 minuti di lettura
Salvatore Di Carlo rompe il silenzio su Teresa Cilia

Dopo anni di silenzio, Salvatore Di Carlo ha deciso di rompere il silenzio sulla rottura con Teresa Cilia. A Uomini e Donne il loro è stato uno dei percorsi più amati e discussi della storia del Trono Classico. Sono riusciti a far appassionare tantissimi telespettatori con la loro storia d’amore, arrivando alla fine alla scelta. Da lì è iniziata una lunga relazione, che li ha portati anche sull’altare. Ma ecco che il matrimonio è giunto al termine, mentre l’ex tronista continuava ad affrontare la turbolenta causa legata contro Mediaset e Raffaella Mennoia.

Alla fine, Teresa ha avuto la meglio ed è stata assolta. Ma prima di parlare di questo, Salvatore ci tiene a fare delle precisazioni sulla loro rottura. Con un video condiviso su Instagram, lo storico ex corteggiatore fa notare che spesso è stato definito “un opportunista, incoerente, vigliacco e traditore”. In particolare, tali attacchi stanno arrivando dal momento in cui ha scelto, di recente, di dire la sua sullo scontro tra la Cilia e Raffaella Mennoia.

Vari telespettatori, parecchio rancorosi, hanno approfittato del momento per scagliarsi contro di lui, citando la sua rottura con Teresa. Le ipotesi sono state tante quando si sono lasciati e quella più accreditata è sempre stata legata al tradimento, di lui. Ebbene, rimasto per anni in silenzio sulla questione, Salvatore oggi smentisce di aver tradito l’ex tronista di Uomini e Donne:

“Per anni sono passato per traditore. Ma io non l’ho mai tradita, mai. Lei si è convinta di essere stata tradita, ma una convinzione non è una verità. Per anni è vero, sono rimasto in silenzio. E non come dite voi perché sono un opportunista, incoerente, vigliacco, traditore. Io stavo male, non difendermi prima forse è stato un errore”

Di Carlo non se la sentiva proprio di difendersi, mentre con il tempo e con l’età si è ritrovato di fronte a spiacevoli perdite:

“Tante cose mi sono state tolte. Altre le ho perse. E l’ho imparato solo quando quelle cose ho cominciato a perderle. Non è stato facile, ve lo assicuro. Ma sono dovuto andare avanti lo stesso”

A questo punto, Salvatore decide di parlare della questione legata alla lunga causa che Teresa ha dovuto affrontare contro Mediaset e l’autrice Raffaella Mennoia. Più volte, la Cilia si è lamentata sui social network, dopo la sua assoluzione, dei danni che ha subito a causa di questo lungo scontro legale. L’ex tronista ha parlato di accanimento ingiustificato e oggi Di Carlo dice la sua nel dettaglio.

L’ex corteggiatore ritiene che la stessa Teresa ha fatto presente: “Io quel piatto l’ho visto, ci sono stata, l’ho assaggiato. Non mi è piaciuto e me ne sono tornata a casa”. Pertanto, secondo Salvatore, sarebbe stata una scelta della Cilia lasciare Roma. Durante il processo, lui avrebbe cercato di “mediare con Raffaella e Mediaset”, ma si è ritrovato da solo: “In una coppia si è in due”. Dunque, ha poi alla fine deciso di rispettare il pensiero di lei.

Con il tempo, però, è arrivato a fare le sue deduzioni:

“Alla fine il problema non era Maria. Non era Raffaella. Non era neanche la redazione. Il problema eravamo noi. Quindi è normale, è giusto che se oggi mi dovesse capitare di incontrarle o sentirle, chiederei subito scusa e direi grazie”

Dunque, da parte di Di Carlo non ci sarebbe alcun tipo di rancore nei confronti del programma di Canale 5 e di chi lavora lì, anzi. Sarebbe il primo a scusarsi per ciò che è accaduto negli anni. Salvatore si dice certo di sapere ciò che ha fatto e ciò che non ha fatto. “Ho saputo anche perdere”, aggiunge, concludendo il suo discorso dicendo che nessuno può definirlo un opportunista, vigliacco o traditore.

