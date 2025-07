Teresa Cilia assolta dopo denuncia di Mennoia: “Conta chi non ha paura”

Teresa Cilia è stata assolta dopo la denuncia ricevuta sei anni fa da Raffaella Mennoia. Ad annunciarlo è la stessa ex tronista di Uomini e Donne, che condivide in queste ore sul suo profilo ufficiale di Instagram l’aggiornamento. Per chi se lo fosse perso, sei anni fa, c’è stato un duro botta e risposta tra Teresa e l’autrice del dating show di Maria De Filippi. La Mennoia, nell’agosto del 2019, ha poi deciso di sporgere denuncia contro l’ex tronista.

Pubblicando il documento che conferma la decisione del Tribunale di assolverla, Teresa scrive:

“Questo per ricordare a chi ha cercato di tapparmi la bocca che nella vita conta sempre la verità, conta l’umiltà e soprattutto chi non ha paura di un potere che aimé solo Dio può avere. Sei anni fa sono stata denunciata dalla signora Raffaella Mennoia portandomi in Tribunale per sei lunghissimi anni, ovviamente c’è tanto da raccontare, cosa che farò in questi giorni. Giustizia fatta”

Uomini e Donne: perché Raffaella Mennoia aveva denunciato Teresa Cilia

Giustizia è stata fatta, secondo la Cilia. Ma cos’è accaduto sei anni fa? Teresa è stato un volto molto amato dal pubblico che segue da sempre il programma del pomeriggio di Canale 5. Da tronista ha portato avanti un percorso che ha appassionato tantissimi telespettatori e che l’ha portata a iniziare una lunga storia d’amore con Salvatore Di Carlo, con il quale è anche convolata a nozze. Le cose non sono andate bene tra i due.

Infatti, Teresa e Salvatore di Uomini e Donne hanno divorziato qualche anno fa. Nel frattempo, l’ex tronista ha dimostrato di non essere rimasta in buoni rapporti con Raffaella Mennoia. Quando l’autrice ha avuto dei battibecchi con Mario Serpa, la Cilia ha preso la palla al balzo per lanciare qualche accusa, usando i social network. In quella circostanza, l’ex tronista aveva precisato di non avere alcun problema con la redazione del programma, ma solo con Raffaella.

In quell’agosto del 2019, nella pagina ufficiale di Uomini e Donne compariva un post contro ignoti, che vedeva la firma della produzione, a nome di Maria De Filippi.

“La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i ‘rosiconi’ e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di Maria De Filippi”

Sebbene non fossero stati citati in modo diretto, era chiaro a tutti che il riferimento fosse a Mario Serpa e Teresa Cilia. Quest’ultima aveva anche replicato:

“Mi volete far star zitta e non dire nulla? A me le prese di potere danno molto fastidio. Sei arrivata a farti difendere dai piani alti. Quando uno ha paura ha bisogno di altri”

Non solo, l’ex tronista aveva accusato l’autrice del noto dating show di vivere “di minacce”. A seguito di questo battibecco abbastanza forte, Salvatore aveva fatto intendere che Teresa fosse sparita dai social perché appunto era stata diffidata. Ora dopo sei anni, l’ex tronista festeggia la vittoria in tribunale.