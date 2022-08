Uomini e Donne, Teresa e Salvatore: “È finita”

Teresa e Salvatore di Uomini e Donne si sono lasciati? A quanto pare sì! La Cilia, una delle troniste più amate e seguite del programma di Maria De Filippi, ha rimosso dal suo account Instagram tutte le foto col marito. In più ha smesso di seguire il suo ex corteggiatore. La giovane, che oggi lavora come commessa in Sicilia, si è poi lasciata andare ad uno sfogo che non sembra lasciare dubbi e che a quanto pare è rivolto proprio a questa rottura.

Uomini e Donne: lo sfogo di Teresa Cilia su Instagram

“Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End”, ha scritto Teresa Cilia tra le sue storie di Instagram condividendo un video preso da Tik Tok in cui sono presenti le immagini più romantiche dei cartoni Disney con la voce di Gio Evan.

“Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena”, ha aggiunto Teresa di Uomini e Donne. E poi ancora: “Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca”.

Nessun commento da parte di Salvatore Di Carlo: sull’account Instagram dell’ex calciatore sono ancora presenti delle foto della moglie mentre nelle ultime storie ha condiviso uno scatto insieme ad alcuni amici. È dunque divorzio tra Teresa e Salvatore?

Teresa e Salvatore di Uomini e Donne si sono lasciati?

Sposati dal 2016 la coppia nata a Uomini e Donne ha vissuto negli ultimi anni in maniera molto riservata. Sia Salvatore sia Teresa sono tornati alla vita di tutti i giorni dopo la grande popolarità: lei lavora come commessa, lui come portiere del Modica Calcio.

In passato non sono mancati screzi con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, e tutta la redazione di Uomini e Donne. Teresa e Salvatore hanno più volte attaccato via social network la fidanzata di Alessio Sakara senza però svelare troppi dettagli.

Dopo il suo Trono, che grande successo ha avuto in tv, Teresa Cilia ha lavorato per un periodo nello staff di C’è posta per te: si occupava di smistare la corrispondenza che arrivava dietro le quinte del noto programma tv. A un certo punto la siciliana ha però preferito lasciare Roma e tornare a vivere in Sicilia con il marito.