Teresa Cilia delusa da Maria De Filippi: il nuovo sfogo dell’ex tronista

Le nuove parole di Teresa Cilia su Maria De Filippi dopo Uomini e Donne

Teresa Cilia è delusa dal comportamento di Maria De Filippi. La conduttrice ha preso le difese della sua autrice Raffaella Mennoia dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne e ha parlato di ingratitudine da parte di alcuni personaggi che hanno lavorato al suo fianco. Dopo un lungo sfogo nel quale ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare lo staff di C’è posta per te, la Cilia ha condiviso una storia Instagram piena di amarezza e delusione. Teresa ha sempre speso belle parole nei confronti della moglie di Maurizio Costanzo e non si aspettava un comportamento del genere. Tanto che oggi la siciliana si è detta disillusa da quello che è accaduto.

Uomini e Donne: Teresa Cilia è delusa da Maria De Filippi

“Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore”, ha scritto Teresa Cilia su Instagram. Il tutto condito da una delle più belle canzoni di Ultimo: Ti dedico il silenzio. Il riferimento è chiaramente a Maria De Filippi visto che il post è apparso dopo che la Cilia ha parlato del suo lavoro accanto alla conduttrice Mediaset. Lavoro che è stata costretta ad abbandonare per difficoltà economiche e un nuovo problema di salute, apparso a venti giorni dal matrimonio con Salvatore Di Carlo, celebrato in Sicilia nel 2016.

La nuova vita di Teresa e Salvatore dopo Uomini e Donne

Con il ritorno in Sicilia Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo hanno detto addio al mondo della tv. L’ex tronista di Uomini e Donne ha smesso di fare pure l’opinionista da Barbara d’Urso ed è tornata a lavorare come commessa. Salvatore continua invece a giocare a calcio in un campionato minore.