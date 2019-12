Terence Hill e la moglie Lori: grandi cambiamenti nella vita della coppia

Moglie Terence Hill, Lori è la compagna dell’attore

Forse non tutti conoscete chi è la moglie di Terence Hill, o meglio come vivano il loro rapporto con l’impegno che l’attore ha con Don Matteo, una delle fiction Rai che più di tutte hanno e hanno avuto successo. Si chiama Lori Zwicklbauer, è di origini tedesche e si può dire con sicurezza che conosce Terence Hill da una vita, visto che i due si sono conosciuti nel 1967 sul set di Dio perdona…io no! e da quel momento non si sono mai lasciati. Sono passati tantissimi anni – un cinquantennio – da quel momento ma l’amore è sempre lo stesso e Terence Hill sembra innamoratissimo, stando alle dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni, a cui ha parlato tra l’altro delle amicizie nate sul set di Don Matteo e di molto altro ancora.

Terence Hill e la moglie Lori: la vita durante le riprese di Don Matteo e il grande cambiamento

“Per ogni stagione di Don Matteo – questa la domanda dell’intervistatrice Tiziana Lupi – sono necessari nove mesi di riprese. Come concilia questi ritmi con la vita familiare?”. “Mia moglie – questa la risposta dell’attore – viene spesso a trovarmi. Quando arriva mi fa trovare una buona cena e questo per me è molto salutare. Però, proprio a causa degli impegni di lavoro, stiamo pensando di lasciare la nostra casa in Massachusetts e trasferirci definitivamente in Italia, tra l’Umbria e Roma. E poi – ha aggiunto – la casa negli Stati Uniti richiede una continua manutenzione: l’ultima volta che mia moglie c’è stata, poco tempo fa, c’era già un metro di neve”. Problemi di coppia insomma, con risvolti decisamente positivi per i fan: non capiterà di rado infatti di trovare Terence Hill in giro se dovesse trasferirsi definitivamente qui in Italia.

Terence Hill su Don Matteo: il futuro della serie non è incerto

Anche perché la fiction non chiuderàla fiction non chiuderà, come invece si diceva, e ciò vuol dire che l’attore dovrà stare spesso lontano dagli Stati Uniti. Cosa? Sì avete letto bene: Don Matteo 12 non sarà l’ultima stagione della fiction, Don Matteo 13 quindi ci sarà, e Terence Hill tornerà anche nei prossimi anni nelle case dei telespettatori. Per la sua felicità e quella di Lori che sarà senz’altro entusiasta per l’immenso successo del suo compagno di vita.