Don Matteo 12 sarà l’ultima stagione della fiction? Terence Hill spiega tutto

News Don Matteo 12: ultima stagione o solo voci? La verità

Don Matteo 12 sarà davvero l’ultima stagione della fiction? Le voci di corridoio che vogliono il noto prodotto Rai giunto alla fine sono verosimili oppure sono totalmente inventate? La risposta ufficiale arriva direttamente da un’intervista rilasciata da Terence Hill, che nella fiction interpreta appunto Don Matteo, ed è positiva per i telespettatori che seguono da anni le avventure del prete-investigatore. Parliamo di un pezzo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni, a cui Terence Hill ha parlato con estrema chiarezza mettendo a tacere tutte le voci di corridoio sullo stop alle riprese. Veniamo subito al dunque.

Don Matteo 12 non sarà l’ultima stagione: parla Terence Hill

Terence Hill ha sottolineato che non c’è alcuna decisione ufficiale da parte di Rai ma che nel caso in cui dovesse esserci una 13esima stagione lui farà parte del cast, e non si tratta di una notizia scontata – diciamolo – perché di un suo abbandono se n’era parlato sinora in lungo e in largo. “Fermo restando che sarà la Rai a decidere – queste le sue parole –, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E ‘Don Matteo’ – ha poi aggiunto – grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito”. Parole bellissime per i fan che mettono fine alle incertezze relative alla fiction: dubitiamo infatti che Rai decida di chiudere Don Matteo, visti gli ascolti fatti registrare nel corso degli anni.

Terence Hill su Don Matteo 12: il legame con gli attori del cast

Per Terence Hill tra l’altro il cast di Don Matteo è come se fosse una seconda famiglia perché è proprio con alcuni attori della fiction che ha stretto rapporti importanti; ad esempio con Nino Frassica: “Sicuramente con Nino Frassica. Io parlo poco, lui parla poco, ma siamo diventati amici per la pelle. In scena, poi, ci capiamo al volo. Siamo una coppia ben riuscita, un po’ come Don Camillo e Peppone. Ho avuto un buon rapporto – ha poi ricordato – anche con Simone Montedoro. Per questa nuova edizione è tornato sul set per una piccola apparizione ed è stata una festa”. Pronti per Don Matteo 12 ora che sapete che non sarà l’ultima stagione di Don Matteo?