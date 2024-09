Teo Teocoli amarissimo: “Forse Adriano Celentano è morto”

Teo Teocoli amaro, anzi amarissimo su Adriano Celentano, amico di una vita con il quale, però, non riesce più a mettersi in contatto. Il comico, nell’inaugurare la nuova stagione del podcast “Tintoria”, a colloquio con Daniele Tinti e Stefano Rapone ha parlato ampiamente del rapporto con il ‘Molleggiato’, rivelando di non sentirlo da anni.

Tra i due artisti c’è, o forse c’era, un legame storico, lungo decenni. Teocoli ha ricordato che ha conosciuto Adriano quando aveva solamente 14 anni: “Era il mio idolo assoluto. Gli facevo il filo, andavo sempre sotto casa sua in via Gluck, lui faceva il militare e io avevo 14 anni”. E ancora: “Quando arrivava con la Giulietta diceva: “Eh ma tu sei sempre qui, è vero che mi assomigli però non devi venire qua tutte le sere. Dai, vieni su”. E mi ha portato su in via Gluck, in una casa di ringhiera. Lui disse alla mamma “Guarda questo ragazzo come mi somiglia” e lei disse “eh, dal giorno alla notte”. Così diventai amico di Adriano, piano piano“.

I ricordi felici hanno poi lasciato spazio a una confessione molto amara. Teocoli ha raccontato che è ormai da 5 anni che non sente più l’amico, nonostante abbia provato in tante occasioni a contattarlo:

“Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinque anni è finito tutto. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però, che cazzo. Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storica…un “Ciao ragazzi””.

Le dichiarazioni di Rosalinda Celentano: non sente il padre da 8 mesi

Le dichiarazioni di Teocoli, per certi versi, fanno il paio con quelle rilasciate pochi giorni fa dalla figlia di Celentano e Claudia Mori, Rosalinda. La donna, in un’intervista concessa a Maria Francesca Troisi per MowMag, ha rivelato che l’ultima volta che ha sentito il padre è stato lo scorso 6 gennaio, cioè il giorno in cui lui ha tagliato il traguardo degli 86 anni.

“Per il compleanno di mio padre, gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto. Se sono mesi che non li sento? Preferirei non soffermarmi su questo“, ha aggiungo Rosalinda che è poi passata a parlare di altre tematiche, preferendo non approfondire le vicende legate al padre.

Qual è la delusione artistica di cui parla Teo Teocoli

La delusione artistica menzionata da Teocoli è riferita all’ultimo spettacolo televisivo ideato da Celentano, vale a dire Adrian Live – Questa è la storia…, programma trasmesso da Canale 5 nel 2019. Trattasi di un contenitore e varietà televisivo italiano trasmesso per lanciare la serie tv d’animazione Adrian. L’esperimento, alquanto complesso e confuso, non ha ottenuto i risultati sperati, raccogliendo poco pubblico e pareri non positivi da parte della critica. Secondo Teocoli, l’amico non avrebbe preso un granché bene il flop.

Per quel che invece riguarda la carriera musicale, l’ultimo suo lavoro è uscito il 26 novembre 2021, in occasione dei quasi 25 anni di collaborazione con Mina. I due cantanti sono tornati a duettare nel brano inedito Niente è andato perso, che fa parte del cofanetto MinaCelentano – The Complete Recordings.