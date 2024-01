Adriano Celentano in tv dopo il flop Mediaset: quando e dove

L’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio ha confermato un rumor che circolava già da un po’: Adriano Celentano potrebbe tornare in Rai. In occasione dei 70 anni della rete di servizio pubblico, c’è questa idea.

Poco tempo fa, a Domenica In, durante un intervento del cantante, lui stesso aveva affermato di avere uno show già pronto. Oggi, al Corriere della Sera, Sergio ha ammesso che c’è una trattativa in corso e che vorrebbe portare Adriano in Rai, per omaggiarne i 70 anni: “Celentano. Il dialogo è in corso per i 70 anni Rai”.

Così il Molleggiato sarebbe pronto a tornare in tv dopo 5 anni, a seguito dell’esperienza su Canale 5, con lo show Adrian che non andò bene rispetto a quanto sperato.

Gli show precedenti

Nel 2019 Celentano fece una serie animata, Adrian, per Canale 5, che però fu un flop, realizzando solo l’11% di share, in media. Infatti inizialmente furono realizzati 26 episodi di 22 minuti l’uno, poi modificati in 9 puntate da 60 minuti circa. Successivamente lo show prese una pausa e tornò in onda completamente modificato, per cercare di risollevare gli ascolti.

L’insuccesso di questo progetto fu inaspettato, poiché, qualche anno prima, nel 2012, sempre su Canale 5, il cantautore portò in tv Rock Economy che invece venne molto seguito, con una media del 32% di share.

Per quanto riguarda, invece, i progetti con la Rai, l’ultimo risale al 2009 con un’unica serata de La situazione di mia sorella, che ebbe un grandissimo successo.

L’annuncio di Adriano

Agli inizi di dicembre, Celentano ha fatto un collegamento con Domenica In per fare gli auguri a Vincenzo Mollica. In questa occasione ha svelato di aver già preparato un nuovo show e che tutto era ormai pronto. Ciò che mancava era solo la rete. Aveva spiegato, infatti, che era in trattativa con la Rai e con La7.

Le parole di Sergio al Corriere dimostrano che c’è volontà da parte della rete di far tornare il cantautore in Rai e soprattutto di affidargli uno show. Certamente, dopo l’insuccesso dell’ultimo suo format, si ha paura di rincorrere nello stesso errore, seppur Celentano manca da un po’ in tv e non si esclude che il pubblico sia mosso dalla curiosità.