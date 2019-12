Adriano Celentano, Tapiro d’oro per i bassi ascolti: reazione e risposta

Adriano Celent ano, arriva il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia: la reazione del Molleggiato e le parole sui bassi ascolti

Valerio Staffelli intercetta Adriano Celentano e gli recapita il Tapiro d’oro. La consegna dello storico ‘premio’ di Striscia la Notizia è andata in onda durante la puntata di mercoledì 4 dicembre ed è giunta per gli ascolti sottotono del chiacchieratissimo programma Adrian. Sullo show c’erano molte aspettative. D’altra parte Il Molleggiato lungo la sua carriera televisiva è stato protagonista e ideatore di prodotti audiovisivi rivoluzionari, in grado di raccogliere largo consenso. Da qui la grande attesa per la sua ultima ‘visione’. Stavolta, però, qualcosa è andato storto con il pubblico, che non ha premiato Celentano come in precedenti occasioni. Ecco quindi che anche Adriano è stato ‘attapirato’.

La reazione di Adriano al Tapiro: “Tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio, poi… peggio”

Staffelli è piombato su Celentano fuori dagli studi di Cologno Monzese. “Il motivo?”, ride Adriano nel vedere l’inviato di Striscia. “Sono venuto a portarlo per gli ascolti… Sappiamo che tu sei un po’ attapirato“. Il Molleggiato non si scompone, anzi fa dell’autoironia: “Tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio, poi… peggio“. Staffelli incalza: “Un pensiero a chi dice che Adriano non è più forte come una volta?”. “Chi l’ha detto? Dammi l’indirizzo…”, la replica sempre simpatica di Celentano. Infine l’ultimo scalbio di battute: “Tu sei il re delle pause, però otto mesi…”. “C’è stata la bronchite e c’erano da mettere a posto un po’ di cose”. Missione compiuta: il Tapiro è nelle mani di Adriano.

I dati deludenti di Adrian

Nonostante le ospitate di big del calibro di Maria De Filippi, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Flavio Insinna, Paolo Bonolis e altri pezzi da novanta del mondo dello spettacolo, Adrian non è mai riuscito ad andare oltre i 2,5 milioni di telespettatori. Un dato non in linea con le altre prime serate di Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset che viaggia su altri standard. Per questo si è parlato di flop e di disaffezione per quel che concerne il pubblico. E per questo è arrivato il Tapiro d’oro.