Teo Mammucari ufficiale a Ballando: bufera sul video presentazione

Milly Carlucci “acquista” dalla rivale storica Maria De Filippi e per l’edizione di Ballando con le Stelle 2023 ingaggia Teo Mammucari, ex giurato di Tu si que vales. Il conduttore dunque sarà di nuovo protagonista nel sabato sera del palinsesto generalista, stavolta però sulla sponda Rai e non su quella Mediaset. L’annuncio ufficiale del suo arruolamento è giunto tramite un video social postato dagli account della trasmissione della Tv di Stato. Il filmato ha attirato diverse critiche a Mammucari. Motivo? Lo si vede su un monoruota (sorta di momopattino elettrico senza manubrio), mentre parla e si riprende.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

“Sono contento, ma stai attento con telefono con la nuova legge ti tirano via la patente per 3 mesi e 1600 euro di multa”, ha tuonato un utente. “Cerca di essere di esempio per i giovani e rispetta il codice della strada”, un’altra critica. E ancora: “Ti dovrebbero ritirare la patente a vita”; “Complimenti per i video diseducativi che pubblicate! Sul monopattino, senza casco e col cellulare in mano!”. Tanti anche gli utenti che hanno salutato l’approdo nel cast di Mammucari con entusiasmo, dicendosi convinti che è un personaggio che saprà fare un salto di qualità al talent show.

Dunque al momento i concorrenti ufficiali salgono a quota 9. Di seguito l’elenco aggiornato di coloro che si daranno battaglia in pista cercando di conquistare la vittoria finale:

Ricky Tognazzi, 68 anni

Rosanna Lambertucci, 77

Carlotta Mantovan, 40

Simona Ventura, 58

Giovanni Terzi, 59

Paola Perego, 57

Antonio Caprarica, 72

Sara Croce, 25

Teo Mammucari, 59

Il cortocircuito comunicativo tra Milly Carlucci e Carolyn Smith

Non è invece ancora stata svelata la giuria. Tuttavia i ben informati, nonostante Milly Carlucci abbia provato a creare un po’ di suspence dicendo che nessuno dello scorso anno è stato confermato, assicurano che ad alzare le palette saranno i medesimi volti dell’edizione passata. Dunque la padrona di casa Carlucci avrebbe deciso di puntare sul cosiddetto ‘usato sicuro’, vale a dire Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Nei giorni scorsi, inavvertitamente, la Smith ha persino spoilerato la sua presenza, innescando un cortocircuito comunicativo. La coreografa ha postato dei filmati su Instagram spiegando che le sarte sono già al lavoro per confezionarle gli abiti da sfoggiare nello show. Peccato che, come prima si accennava, la Carlucci da settimane se ne va dicendo che nessuno della giuria ha ancora in tasca la riconferma. Evidentemente una delle due non la racconta giusta.