Ballando con le stelle, 8° concorrente: è un ex Avanti un altro

In attesa dell’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, la cui prima puntata è prevista per sabato 21 ottobre, il programma sta pian piano svelando i concorrenti che vedremo mettersi alla prova sulla pista da ballo più famosa della televisione. Oggi, 20 settembre, è stato annunciato il nome dell’ottavo concorrente. Di chi si tratta? Di Sara Croce, l’ex Bonas di Avanti un altro. Le pagine social ufficiali di Ballando con le stelle hanno pubblicato un video della giovane mentre sfoggia un costume rosa e prende il sole, intenta a rilassarsi per prepararsi in vista della sua avventura nel programma di Rai 1. Una clip di presentazione abbastanza diversa da quella dei suoi compagni, che invece si sono fatti vedere per la maggior parte in tenuta sportiva.

???? Sara Croce si prepara a #BallandoConLeStelle 2023: niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare!@milly_carlucci pic.twitter.com/7tjzC0YD9Q — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 20, 2023

Tra i concorrenti annunciati fino ad ora, Sara, classe 1998, sembrerebbe essere la più giovane e l’unica sotto i 40 anni. Fino ad ora, difatti, l’età media dei partecipanti raggiunge la soglia dei 61 anni. Gli aspiranti ballerini confermati per il momento sono: Ricky Tognazzi (68), Rosanna Lambertucci (77), Carlotta Mantovan (40), Simona Ventura (58), Giovanni Terzi (59), Paola Perego (57), Antonio Caprarica (72). Nulla da fare, invece, per Bruno Barbieri. Lo chef pluristellato era ad un passo dalla firma del contratto quando, improvvisamente, ha dovuto fare marcia indietro a causa di conflitti lavorativi con le registrazioni del suo show targato Tv8 “4 Hotel”.

Sara Croce: vita e carriera

Sara Croce è nata il 4 giugno 1998 a Garlasco, in provincia di Pavia. Dopo il diploma, Sara ha proseguito gli studi laureandosi in Comunicazione d’Impresa all’università IULM di Milano. Nel frattempo, ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando inizialmente a Miss Italia dove arriva al quarto posto. Si fa conoscere dal grande pubblico nel 2019 quando ricopre il ruolo di Madre Natura in una puntata di Ciao Darwin. Poco dopo, tornerà a collaborare ancora con Paolo Bonolis, diventando nel 2020 la nuova Bonas di Avanti un Altro.

Per quanto riguarda la vita privata, Sara Croce è fidanzata con il portiere 31enne Gianmarco Fiory. Prima di lui, la showgirl ha avuto dei flirt con diversi volti del mondo dello spettacolo come l’ex tronista Andrea Damante o il petroliere iraniano Hormoz Vasfi.