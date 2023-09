Ballando con le Stelle, fuori Bruno Barbieri: svelati i motivi

Ancora un mese e, precisamente il 21 ottobre, andrà in onda la prima puntata della 17esima edizione di Ballando con le stelle. Un’edizione che sembrerebbe avere tutti gli ingredienti per essere veramente imperdibile. In questi mesi, la padrona di casa Milly Carlucci ha lavorato duramente per riuscire a creare un cast che, per ora, pare essere veramente stellare. Sei i nomi confermato fino ad adesso: l’attore e regista Ricky Tognazzi, la conduttrice Rosanna Lambertucci, la giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan, le presentatrici di “Citofonare Rai2” Simona Ventura e Paolo Perego, e lo scrittore e giornalista Giovanni Terzi.

Inoltre, in queste settimane, sono circolati diversi nomi anticipati da diverse testate giornalistiche e da vari profili social. Tra i più quotati c’era quello dello chef Bruno Barbieri, la cui partecipazione sembrava essere praticamente assicurata. Tuttavia, qualcosa sarebbe andato storto. Oggi, 13 settembre, il portale Dagospia ha rivelato che il giudice di Masterchef Italia si sarebbe tirato indietro all’ultimo a causa di impegni lavorativi che coinciderebbero con la messa in onda dello show di Rai 1.

A quanto pare, il volto di Sky e Milly Carlucci avevano avuto un incontro, durante il quale la conduttrice aveva proposto a Barbieri di far parte del cast di Ballando con le stelle. Quest’ultimo aveva accettato la proposta e tutto sembrava pronto per il suo debutto sulla pista da ballo. Ma, proprio all’ultimo minuto, la partecipazione di Bruno sarebbe improvvisamente saltata. La ragione? Proprio in quel periodo, lo chef pluristellato sarebbe impegnato con le registrazioni della nuova stagione di “4 Hotel”, programma che conduce su Tv8 dal 2018. I tempi di produzione della trasmissione sarebbero stati anticipanti, impedendo a Barbieri di poter prendere parte a Ballando.

Dunque, lo chef avrebbe lasciato Milly a mani vuote e la conduttrice sarebbe costretta a trovare in fretta e furia un sostituto valido. Certo è che la notizia dell’esclusione di Bruno Barbieri dallo show non è affatto piaciuta al mondo del web, che si era mostrato particolarmente entusiasta nel vederlo mettersi in gioco sulla pista da ballo. A questo punto, non resta che attendere per scoprire chi prenderà il suo posto e chi saranno gli altri volti che andranno a completare il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle.