Ballando con le Stelle 2023, cast a quota 11: confermati e ufficiosi

Il cast di Ballando con le Stelle 2023 va via via definendosi. Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale, tramite un post social del programma di Rai Uno, che in pista scenderanno, tra gli altri, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Colpaccio di Milly Carlucci che potrà giocare su una dinamica particolare, vale a dire la sfida nel gioco tra due fidanzati, in questo caso addirittura futuri sposi (la conduttrice e il giornalista hanno di recente dichiarato che a breve convoleranno a nozze).

Al momento sono quindi quattro i concorrenti ufficiali per la stagione del talent in partenza il prossimo ottobre: oltre ai già citati Terzi e Ventura, ecco il regista Ricky Tognazzi e la conduttrice Rosanna Lambertucci.

A questi vanno aggiunti i personaggi ‘ufficiosi’, ossia quelli dati per certi dagli esperti di retroscena televisivi ma non ancora confermati ufficialmente dalla trasmissione della Tv di Stato. Trattasi di Teo Mammucari (sostituito a Tu si que vales da Luciana Littizzetto), dell’ex mezzobusto del Tg1 Antonio Caprarica, del cantante Bobby Solo e dello chef Bruno Barbieri.

Ci sono poi altri nomi caldi in trattativa. Questi però non è detto che scenderanno in pista. Da capire se i colloqui per i contratti saranno siglati oppure no. In questa lista ci sarebbero Paola Perego, la giornalista e vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, e la cantante Francesca Alotta.

Ricapitolando:

Giovanni Terzi – CONFERMATO

Ricky Tognazzi – CONFERMATO

Rosanna Lambertucci – CONFERMATA

Simona Ventura – CONFERMATA

Antonio Caprarica – Ufficioso

Bobby Solo – Ufficioso

Bruno Barbieri – Ufficioso

Teo Mammucari – Ufficioso

Carlotta Mantovan – In trattativa

Francesca Alotta – In trattativa

Paola Perego – In trattativa

La giuria di Ballando con le Stelle 2023

Per quel che riguarda la giuria, nonostante Milly Carlucci stia cercando in tutti i modi di tenere segrete le scelte, sembra già tutto fatto da un pezzo: non dovrebbe esserci alcuno scossone, i giudici dovrebbero, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, essere riconfermati tutti in blocco. Quindi torneranno ad alzare le temute palette Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino.