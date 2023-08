Ballando con le Stelle conferma Ventura e Terzi: il video esalta i fan

È ufficiale: Simona Ventura e Giovanni Terzi sono nel cast di Ballando con le Stelle 2023. L’annuncio è arrivato direttamente dal talent show di Milly Carlucci sui canali social. Per confermare la loro partecipazione alla nuova edizione, il programma ha condiviso un video che ritrae i due mentre si allenano in vista di questa nuova esperienza che potranno condividere insieme.

C’è grande attesa per la messa in onda della nuova edizione dello show di Rai Uno, che arriverà sul piccolo schermo a ottobre. Intanto, l’account ufficiale di Instagram del programma sta ufficializzando piano piano i concorrenti scelti. Ed ecco che dopo gli annunci su Rosanna Lambertucci e Ricky Tognazzi, è arrivato anche quello su Ventura e il suo futuro marito Giovanni Terzi.

“Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi km. Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando”, così Simona dà inizio a questo simpatico filmato. “Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore”, risponde Terzi. Dunque, è ormai ufficiale: Ventura e il suo futuro marito si sfideranno sulla pista di Ballando con le Stelle 2023.

L’annuncio ha entusiasmato i fan della coppia. C’è chi anticipa che avrà una certa difficoltà a scegliere per chi tifare tra i due. In generale, c’è tanta felicità da parte del pubblico di vedere la nota conduttrice rimettersi in gioco in televisione con il talent show di Rai 1. I suoi fan sono già certi che regalerà non pochi colpi di scena.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, dopo Ballando le nozze?

Quando si sposano Simona Ventura e Terzi? Dopo cinque anni di fidanzamento, sono pronti a coronare il loro amore diventando marito e moglie. In una recente intervista per il Corriere delle Sera, la conduttrice ha ammesso che sta già organizzando il matrimonio con Giovanni. Hanno definito la data per ben tre volte, da quando è scoppiata la pandemia del Covid-19.

Per il momento, però, Super Simo ha preferito non svelare il giorno scelto per le nozze. Lo comunicheranno solo al momento che loro riterranno più opportuno. Ciò che già si sa sul matrimonio di Ventura e Terzi è che la testimone sarà Paola Perego. Inoltre, la location non sarà Milano. Non resta ora che attendere per scoprire quando si sposeranno.