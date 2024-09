Teo Mammucari, stoccata (tagliente) a Mediaset: “Sono anni che…”

Teo Mammucari torna in tv da protagonista. Dal prossimo 16 settembre lo vedremo in prima serata su Rai 2 al timone de “Lo Spaesato“, un people comedy show di cui è anche ideatore. Il conduttore non dimentica però le sue esperienze passate, tra cui quelle a Mediaset, da cui è “fuggito” lo scorso anno. In effetti, proprio questo è stato uno degli argomenti toccati nel corso della conferenza stampa del suo nuovo programma in Rai. Così, il comico ha preso la palla al balzo e ha raccontato uno dei motivi che l’hanno portato a tornare sulla rete pubblica, lanciando l’ennesima stoccata.

Dopo il sodalizio con Milly Carlucci, ora Teo Mammucari si prepara per il debutto in solitaria alla Rai. Il comico sarà il conduttore de “Lo Spaesato“, programma in cui si ritroverà a scoprire i luoghi più remoti del nostro Paese, tra sfide incredibili e incontri singolari.

Insomma, un progetto decisamente diverso rispetto a quelli che lo hanno visto protagonista in passato, soprattutto considerando il suo trascorso da “iena” e la partecipazione a Tu Si Que Vales, in quel di Mediaset.

A proposito di questo, Mammucari – durante la conferenza stampa del suo programma in partenza – è tornato a parlare degli anni passati al “Biscione”.

La dichiarazione in conferenza stampa

Con la schiettezza che lo contraddistingue, il conduttore non le ha mandate a dire e ha rivelato cosa lo ha portato ad abbandonare l’emittente privata per tornare da “Mamma Rai“.

Teo Mammucari ha spiegato che, uno dei motivi principali, è stato l’assenza di novità che da tempo contraddistingue i palinsesti di Mediaset.

Sono anni che non ci fanno sperimentare nulla. Uno dei motivi per cui io ho cambiato azienda, e sono tornato a casa da mamma Rai, è stato proprio questo aspetto qua […] Per me, chi rischia e ha coraggio, poi viene premiato.

Il presentatore ha poi continuato il discorso parlando della sua esperienza a Tu Si Que Vales, programma di cui era giudice:

Io lavoro da 30 anni e ho iniziato sempre rischiando […] Io non sono matto, io dopo essere stato quattro anni seduto su una poltrona, mi dai un miliardo di soldi, ma non ho più niente da dire, mi alzo. Non sono un operaio.

Dunque, senza troppi giri di parole, il comico è tornato ad attaccare l’azienda per cui ha lavorato per anni, accusandola di aver timore di investire in progetti nuovi, come – ad esempio – proprio “Lo Spaesato”.

Secondo Mammucari infatti, a causa di una programmazione sempre uguale a se stessa, il pubblico sarebbe ormai stufo delle trasmissione proposte. Per questo, un programma come il suo, rappresenterebbe “una cosa diversa” per chi è a casa.

Vedremo allora se, con questo nuovo progetto, il conduttore riuscirà davvero a conquistare i telespettatori. “Lo Spaesato” però, potrebbe non essere l’unica occasione per rivedere il comico.

A SuperGuida Tv infatti, Mammucari ha rivelato di aver ricevuto una proposta da Milly Carlucci: (ri)apparire a Ballando con Le Stelle in un ruolo inedito. Accetterà? Per scoprirlo dovremo attendere la partenza della trasmissione, dato che il comico ha spiegato di non aver ancora preso una decisione a riguardo.