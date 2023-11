Mammucari, brutta pagina di tv a Ballando: Lucarelli in lacrime

Brutta pagina di tv: non c’è nulla su cui scherzare e infatti il clima si fa pesantissimo a Ballando. Perché Milly Carlucci non interviene?

Domanda: ma Milly Carlucci quando ha intenzione di intervenire? Sul quesito ci torneremo tra poco, dopo aver srotolato la brutta pagina di tv che si è vista nella quinta puntata di Ballando con le Stelle. Teo Mammucari, finita la sua performance con Anastasia Kuzmina (i due hanno ballato sulle note di Avrai di Claudio Baglioni), si presenta innanzi alla giuria. Ci si aspettano le solite gag, qualche punzecchiatura, qualche battibecco con la giuria. E invece la situazione precipita rapidamente in un clima pesantissimo. L’aria in studio si fa irrespirabile e partono colpi bassi. La Lucarelli a un certo punto è sull’orlo del pianto, non si capisce se isterico o perché ferita dal comico. Quel che è certo è che le risate si sono via via diradate venendo rimpiazzate da veleni e uscite di pessimo gusto.

“Ieri sera Selvaggia mi ha chiamato e mi ha detto quando ci vedevamo. Gli ho detto “solo amici””, ha esordito Mammuccari. E ancora: “Quando si lascerà con il fidanzato, secondo me tra pochissimo, mi chiamerà”. E fino a qui si è riso. In mezzo pure un intervento da dimenticare di Fabio Canino: “Teo, ti ho trovato distaccato, sembravate padre e figlia”. “Ma certo, il tema di Avrai di Baglioni è quello”, la replica fulminea e basita di Mammucari. Mariotto, per la gaffe di Canino, si è piegato dal ridere sulla sedia. “Non mi sono spiegato, intendevo che la canzone è quella, ma voi non c’entravate nulla”, la correzione del tiro da parte di Canino, che ha convinto pochi visto che si è contraddetto nel giro di pochi minuti.

Spazio poi a Selvaggia: “Teo, mi fai tenerezza stasera…”. Il comico ha subito ringhiato: “Mi fai tenerezza tu, mi pari un albero di Natale per come sei vestita”. La Lucarelli si è zittita. La Carlucci l’ha spronata a proseguire, ma Mammucari ha continuato a interromperla. “Milly, non mi fa parlare”, la richiesta di aiuto della giurata. La conduttrice, però, ha continuato a tollerare le continue interruzioni del concorrente.

Selvaggia a questo punto ha alzato bandiera bianca e ha smesso di ridere e di avere uno spirito in linea col programma: “Non parlo, pensavo che ci fossero dei presupposti di leggerezza, ma non ci sono, c’è un’aria troppo pesante”. E in effetti in studio è calato il gelo perché si è capito che Mammucari tentava di scherzare e di fare del sarcasmo, mentre la giurata non ha voluto più saperne, allontanando il microfono. Carlucci: “Dai proseguiamo, dì pure Selvaggia”. “Milly, ogni monosillabo che dico vengo interrotta. Mi arrendo”, la replica della giurata che è rimasta in silenzio, con gli occhi lucidi, quasi lacrimante e con voce rotta.

“Mi dispiace finire così”, la chiosa della Carlucci. “Ma chi se ne frega”, il graffio di Mammucari. “Ma basta parlare”, il sussurro della Lucarelli. Teo è esploso: “Io parlo quando ne ho voglia”. Su tale esternazione il resto della giuria ha prorotto in coro un “eh no, così no Teo”. Il comico, avendo compreso di aver creato un clima pesante e per nulla giocoso, ha chiesto perdono: “Scusa, allora ho sbagliato, davvero. Mi scuso pubblicamente con selvaggia, riconosco l’errore, lo faccio di cuore. Stasera ho davvero avuto dei pregiudizi”. La Lucarelli lo ha guardato senza più dire una sola parola.

Si ritorni alla domanda iniziale: Milly Carlucci cosa aspetta a intervenire quando la situazione sta sfuggendo di mano? Possibile che una professionista esemplare come lei e che ha alle spalle anni di tv non capisca quando c’è esagerazione e non ride più nessuno, né il pubblico a casa, né quello in studio, né la giuria, né il resto del cast? Morale della favola? Una brutta pagina di tv d’intrattenimento.