Può finire l’amore, ma possono restare la stima e l’affetto. E soprattutto, quando ci sono di mezzo i figli, può, anzi deve esserci la volontà comune dei genitori di remare nella stessa direzione per il bene dei frutti d’amore avuti. Teo Mammucari, noto conduttore televisivo, e Thais Souza, stupenda modella brasiliana, sono un esempio di coppia di ex che è stata in grado di lasciarsi alle spalle le ruggini e che è stata capace a trovare un equilibrio dopo l’addio per il bene dell’amata figlia Julia, nata nel 2008. A riprova di ciò, nelle scorse ore, sui profili social della sudamericana sono apparse delle foto che tripudiano d’amore familiare. Teo e Thais si sono immortalati in un locale assieme a Julia: sorrisi, affetto, sintonia. “Soprattutto, famiglia”, chiosa Souza, a corredo di uno scatto pubblicato su Instagram con Mammucari e Julia. Non è nemmeno mancato un tag zuccheroso #mammapapafiglia

Quando Teo Mammucari disse: “Con la mia ex Thais non è un rapporto buono”

Mammucari e Thais hanno vissuto una relazione sentimentale dal 2006 al 2009. Dall’amore è nata appunto Julia, nel 2008. Di recente il volto de Le Iene è stato ospite a Verissimo, raccontando a Silvia Toffanin che con l’ex non aveva un rapporto idilliaco. “Non è un rapporto buono, ma da genitori, perché altrimenti se fosse buono, saremmo ancora insieme”, spiegava il conduttore. Dichiarazioni che fanno a pugni con le recentissime foto postate dalla Souza su Instagram.

Naturalmente, parlare di ritorno di fiamma è del tutto fuori luogo. A giudicare però dalla tenerezza degli scatti e dalle parole spese dalla Thais, che ha rimarcato il valore profondo della famiglia, sembra che tra ex ci sia un legame tutt’altro che usurato.

Sempre nel salotto di Verissimo, Teo aveva approfondito la questione Thais, rivelando che dopo la rottura non ci sono mai state situazioni tossiche. Dall’altro lato aveva sottolineato che quando avviene una separazione un motivo c’è. “Oggi? Mi fa ridere questa cosa perché l’ho vista l’altro ieri. Abbiamo un rapporto da genitori, ogni tanto ci facciamo un pranzo. Non è facile e non è stato facile perché non siamo mai stati realmente uniti”, la confessione di Teo a Silvia Toffanin. E ancora:

“I figli si fanno al momento giusto, ma oggi siamo felici. Abbiamo un rapporto sano ma non può essere bello. Se il rapporto fosse bello, perché ti separi? Quelli che dicono: ‘ho un bellissimo rapporto con la mia ex, col mio ex’, io mi chiedo: ‘E perché ti sei separato?’. Le separazioni però servono. Dietro ogni sofferenza, c’è una crescita. Quando vedo una sofferenza in arrivo, credo sempre di imparare da questa esperienza”

Mammucari aveva poi aggiunto che la storia con Thais prese piede quasi per gioco. Quel ‘gioco’ però si trasformò in qualcosa di molto serio quando venne alla luce Julia, a cui mamma e papà sono legatissimi. A proposito della ragazza, Teo aveva dichiarato: