Teo Mammucari annuncia di essersi sposato, ma qualcosa non torna

Teo Mammucari non perde mai la verve ironica. Nella mattinata odierna, il popolare conduttore romano classe 1964 ha annunciato sui social di essere convolato a nozze in gran segreto con una tale Arianna. Sono stati offerti anche i dettagli della cerimonia e dei presenti, “pochi veri amici”. C’è pure stato “un grande ringraziamento a Don filippo per la sua cerimonia bellissima”. Ma cosa c’è di vero? Pare molto poco, cioè niente, visto che la foto che ha accompagnato il post è chiaramente presa dal film Piper di Carlo Vanzina del 2007 e la donna che Mammucari bacia non è assolutamente l’Arianna che lui dice di aver sposato. Bensì si tratta di Anna Falchi, anch’essa protagonista della commedia di Vanzina. Insomma, pare che Teo si stia prendendo gioco di qualcuno. Probabile che…

Teo Mammucari e il presunto matrimonio

Non è da escludere che quello che sembra a tutti gli effetti un finto annuncio, non sia altro che un pegno di una scommessa persa a Tu Sì Que Vales con gli altri giudici. Infatti, guarda a caso, il primo a commentare lo scatto è stato Gerry Scotti. “Figli maschi” ha scritto il re dei quiz show. Nel frattempo il post è stato preso d’assalto da parte dei fan. C’è chi ha creduto che Mammucari si sia realmente sposato, augurandogli il meglio e complimentandosi, e chi ha subito capito che la foto in questione è stata estrapolata dal film Piper.

Teo Mammucari e la sua vita sentimentale

La vita sentimentale di Teo Mammucari è stata parecchio chiacchierata nella prima decade degli anni 2000. Il flirt con Aida Yespica e quelli urlati (dalle pagine delle rivesti) ma smentiti (dal diretto interessato) con Melissa Satta e Barbara d’Urso sono solo alcuni dei gossip di cui è stato protagonista. Dal 2006 al 2009 ha avuto invece una relazione con la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, dalla quale nel 2008 ha avuto una figlia, Julia. Negli ultimi anni Teo si è tenuto lontano dai riflettori della cronaca rosa e sulla sua situazione sentimentale c’è molta privacy e riservatezza. Oggi l’annuncio di un presunto matrimonio con la foto di Anna Falchi. Il burlone Teo ha colpito ancora!