Teo Mammucari conduce La Pupa e Il Secchione? Tutta la verità

Teo Mammucari si svela: verità su La Pupa e Il Secchione e le parole su Belen e Ilary Blasi

Teo Mammucari ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il noto conduttore si è lasciato andare a qualche particolare rivelazione, in primis sulla sua presunta conduzione de La Pupa e Il Secchione. Negli scorsi giorni è stato annunciato il ritorno dell’amatissimo reality-show che in Italia è stato portato avanti per ben cinque stagioni. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, risalente al 2010, la trasmissione di Italia 1 pare pronta a riaprire i battenti. Per la conduzione sono stati nominati Simona Ventura e Mammucari. In ogni caso, quest’ultimo ha smentito tale gossip. Il diretto interessato ha rivelato non aver ricevuto ancora nessuna proposta. Si attendono perciò nuovi dettagli.

Teo Mammucari non è il nuovo conduttore de La Pupa e Il Secchione (per ora) e parla di Belen Rodriguez e Ilary Blasi

Soffermando sul tema ‘pupe e secchioni’, Tv Sorrisi e Canzoni ha chiesto a Teo in quale categoria inserirebbe le sue amatissime colleghe Belen Rodriguez e Ilary Blasi. “Sono astute e intelligenti entrambe. A Belen consiglierei soltanto di incassare ancora meglio le frecciatine. Quanto a Ilary, mo’ sta intrippata col GF Vip, è il suo giocone. Lei è di una simpatia unica, è genuina.” Insomma, il conduttore pare avere un’ottima considerazione su tutte e due. Non a caso, sono entrambe due dei volti più amati della televisione italiana di oggi. E mentre attendiamo di capire se Mammucari sarà realmente il nuovo conduttore de La Pupa e Il Secchione al fianco della Ventura, lui si appresta a tornare in teatro con un nuovo spettacolo dedicato tutto a sua figlia.

Tu Si Que Vales: tutti i dettagli su Teo Mammucari

Teo Mammucari ha dichiarato a Sorrisi che fare il giudice di Tu Si Que Vales non è poi così facile come sembri. “… Sembra facile stare seduti a fare una critica a qualcuno che si esibisce davanti a te. A ogni numero ripenso a com’ero io agli inizi della mia carriera e provo tutte le emozioni possibili.”