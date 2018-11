La Pupa e il Secchione: Simona Ventura e Teo Mammucari nuovi conduttori

Chi sono i nuovi conduttori de La Pupa e il Secchione? Teo Mammucari e Simona Ventura

È ufficiale: La Pupa e il Secchione torna in tv! E Mediaset ha già scelto i nuovi conduttori: prenderanno le redini del format Simona Ventura e Teo Mammucari. Ad annunciarlo in anteprima è il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 9 novembre. Secondo quanto scrive la rivista Mondadori, la Ventura aveva diverse proposte (anche di altre emittenti) dopo il successo di Temptation Island Vip ma ha scelto di tornare in tv con questo programma. Che andrà in onda su Italia 1 a marzo. Mammucari, dal canto suo, vuole mettersi in gioco dopo l’ottimo riscontro ottenuto a Tu si que vales e l’addio a Le Iene.

Anche Vittorio Sgarbi a La Pupa e il Secchione 2019

La produzione è già al lavoro per cercare le pupe (tra sconosciute e semi conosciute) e secchioni. Confermata la presenza di una giuria, dove potrebbe tornare Vittorio Sgarbi. Questa è la terza edizione de La Pupa e il Secchione. È andato in onda la prima volta nel 2006, con la conduzione di Enrico Papi e Federica Panicucci. E poi nel 2010, condotto di nuovo da Papi con la collaborazione di Paola Barale. Vincitori del primo anno sono stati Rosy Dilettuso e Alessandro Sala, mentre quattro anni dopo hanno trionfato Francesca Cipriani e Federico Bianco.

La Pupa e il Secchione: le star famose ancora oggi

Grazie a La Pupa e il Secchione sono diventate famose le già citate Rosy Dilettuso e Francesca Cipriani, ma pure Nora Amile, Mary Carbone, Pasqualina Sanna, Marystell Polanco, Elena Morali.